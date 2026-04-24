Csernobil démonja elszabadulni készül: irdatlan pénzt kell összerakni az elhárításra, hogy ne legyen baj

Napokon belül lesz 40 éve, hogy megrémültünk, otthon maradtunk, nem ehettünk akármit. A csernobili katasztrófa azóta is kísért, és az ok szörnyűbb, mint egy kerek évforduló: a veszély újra megjelent, ugyanott, és hatalmas összeget kell előteremteni az elhárítására, miközben Ukrajna épp pénzfaló háborújára koncentrál.
Pető Sándor
2026.04.24, 06:01

Április 26-án lesz a csernobili katasztrófa 40. évfordulója, és úgy alakult, nem csak azért kerül a reflektorfénybe az évforduló, mert történelmi eseményről van szó. A valamikori atomerőmű, ha le is állították, megint veszélyessé vált, és hogy ne történjen éveken belül ismét nagy baj, hatalmas összeget kell mielőbb összeszedni. 

Fotó: AFP

A jelenlegi helyzet egészen más, mint a 35. évforduló előtti, amikor a rekordokat döntött, és díjak özönét söpörte be az HBO tévésorozata a katasztrófáról. Akkor az érdeklődés dominált, ami töretlen, mára azonban erős aggodalom vegyül bele. 

Ennek az eredete az orosz–ukrán háború egy máig ható epizódja: tavaly februárban orosz dróncsapás érte a valamikori erőművet. 

Miért okoz ez ma aggodalmat? Mert az elszenvedett károk következtében azóta tovább romlott a negyven éve felhúzott monumentális védőburok állapota. A veszélyes anyagok, amelyeket visszatart, kijuthatnak. Valamit tenni kell, hogy a kártékony démon, amelyre oly jól emlékeznek az európai országokban, nehogy rájuk szabadulhasson újra a szarkofágból. 

Az ukrán Kyiv Postnak adott interjút a veszélyről Matteo Patrone, az EBRD banki műveletekért felelős alelnöke a washingtoni IMF–Világbank tavaszi ülés margóján.

A védőburkot egy nagy robbanóerejű orosz dróntámadás rongálta meg, amely a tetőn mintegy 18 parkoló autónyi területen okozott kárt.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) nemzetközi partnerekkel tárgyal mintegy 500 millió euró (585 millió dollár) előteremtéséről a csernobili atomerőmű Új Biztonságos Védőburkának (NSC) helyreállítására – mondta a lapnak Patrone, az EBRD banki műveletekért felelős alelnöke a washingtoni IMF–Világbank tavaszi ülések margóján. 

Ez hatalmas összeg, és a veszély nagyságát érzékelteti, hogy a teljes létesítmény felépítése a lap szerint 2,1 milliárd dollárba került.

Patrone szerint a sérülések korróziós kockázatot jelentenek, ami az egész rendszer működését veszélyeztetheti. 

Fennáll a fokozott korrózió veszélye, ami alááshatja a rendszer épségét, ha nem kezelik megfelelő időn belül

– ecsetelte a rizikót a bankvezető. 

A robbanás mintegy 330 lyukat ütött a burkolaton, a szellőztető, klímaszabályozó és belső darurendszereken, így a védőburkolat elvesztette képességét, hogy kizárja a vizet és a levegőt.

A támadás 15 négyzetméteres rést ütött a belső és külső burkolaton, körülbelül 200 négyzetméternyi panelt megrongált, és a biztonságos működéshez szükséges kulcsfontosságú rendszereket is érintette.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) nem észlelt azonnali sugárzási megugrást a támadás után, de figyelmeztetett: a szerkezet elvesztette „elsődleges biztonsági funkcióit, beleértve a lezárási képességet is”. Az EBRD hivatalos honlapja szerint a javítások várhatóan 2030-ra fejeződnek be.

Az előzetes becslések félmilliárd euróra utalnak várható költségként– mondta Patrone. 

Több partnerrel is tárgyalunk, hogy elő tudjuk teremteni ezt az összeget, és új projektet indítsunk a probléma megoldására

– tette hozzá.

Hogy értsük, pontosan miről van szó: amit most javítani kell, az nem az eredetileg a tönkrement reaktor fölé vont betonburkolat, ami szarkofág néven híresült el.

Az egy ideiglenes, gyorsan felhúzott szerkezet volt, sok hibával, aminek aztán olyan gyorsan romlott az állapota – repedések, beázások jelentek meg, omlásveszélyes területek keletkeztek –, hogy új megoldást kellett találni. Ezért épült 2016-ban az Új Biztonságos Védőburk: egy óriási acélív, amit az eredeti szarkofág fölé húztak.

Az NSC szerkezete 257 méter széles, 110 méter magas (kb. egy 35 emeletes épület magassága), és 165 méter hosszú – nagyjából másfél futballpályányi – írja a kijevi lap.

A rendszer 19 alrendszert foglal magában, többek között híddarukat, szellőztetést, dekontaminációs és hulladékfeldolgozó egységeket, sugárzásfigyelést és integrált irányítórendszert. Maga az ívszerkezet – bár a leglátványosabb elem – csak egy része annak a komplex rendszernek, amelynek célja, hogy egy évszázadon át elszigetelje a 4-es reaktor maradványait.

Az EBRD vezette eredetileg is a védőburkolat építését, 45 donorország és az Európai Bizottság támogatásával. 

Az alelnök a csernobili katasztrófa 40. évfordulója alkalmából a helyszínre utazik. Úgy mondta: az NSC-n belüli mérnöki munkák eleve nehezek a radioaktív környezet miatt, de Oroszország ukrajnai inváziója tovább bonyolítja a helyzetet az újabb támadások veszélye miatt.

„Háború van, így még nehezebb ott dolgozni” – mondta. „Egy ilyen kényes művelet költsége különösen jelentős.”

Az EBRD továbbra is elkötelezett a finanszírozás mellett, noha Ukrajnának a háború miatt számos sürgetőbb feladata van. 

Nyilván sok versengő prioritás van Ukrajnában és világszerte, de ez egy nagyon fontos ügy, amivel foglalkozni kell

– tette hozzá a pénzügyi szakember. Tényleg foglalkozzon vele valaki, és oldják is meg – ennek európaiak tömege drukkol.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
