Újabb nyersanyagsokk jöhet, Oroszország exportkorlátozással boríthatja a piacot – még inkább szűkül a nagyon keresett alapanyag kínálata

Oroszország ideiglenes exportkorlátozásokat vezetett be a héliumra annak érdekében, hogy stabilan biztosítsa a belföldi ellátást – írja a Reuters az orosz kormány keddi közlésére hivatkozva.

Oroszország a világ harmadik legnagyobb héliumtermelője, a gáz pedig a csipgyártás elengedhetetlen hozzávalója / Fotó: Tang Yan Song / Shutterstock

A rendelet a héliumot is felvette azon termékek listájára, amelyek exportjához az Eurázsiai Gazdasági Unión (EEU) kívül külön kormányzati engedély szükséges.

A hélium ugyanis semmivel sem helyettesíthető a csipgyártásban.

Az új szabályozás 2027 végéig marad érvényben.

A Közel-Keleten zajló háború már eleve szűkítette a hélium kínálatát, amit a Kreml döntése most tovább csökkent.

A hélium nem csak a csipgyártás elengedhetetlen alapanyaga

A héliumot a csipgyártás több kulcsfontosságú fázisában is alkalmazzák, például hűtésre, szivárgásérzékelésre és precíziós gyártási folyamatokban. A gáz ezen kívül fontos az MRI-vizsgálatoknál, optikai szálak gyártásában, hegesztésnél, szivárgásérzékeléshez és légzsákok felfújásához, a léggömbök és a léghajók működtetéséhez.

Bár a légkörben is megtalálható, az ipari hélium nagy része a földgázmezőkből származik, a feldolgozásakor, különösen a cseppfolyósított földgáz (LNG) kinyerése során választják ki, azaz az LNG-termelés mellékterméke.

A Gazprombank elemzői szerint

Oroszország a világ harmadik legnagyobb héliumtermelője, a földgázfeldolgozás melléktermékeként előállított gáz globális kínálatának mintegy 8 százalékát adja.

Belföldön a hélium kulcsfontosságú az optikai szálak gyártásában, amelyeket egyre inkább a hadsereg használ drónok irányítására.

Múlt héten Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a közel-keleti háború okozta globális ellátási zavarok új kereskedelmi lehetőségeket nyitottak meg Oroszország előtt, ugyanakkor a belföldi árstabilitás továbbra is elsődleges szempont.

Hozzátette, hogy a hélium azon termékek közé tartozik, amelyek exportját Oroszország növelheti. A Gazprom Amuri Gázfeldolgozó Üzeme a Távol-Keleten Oroszország legnagyobb héliumtermelője – mutatott rá a hírügynökség.

Oroszország ugyanakkor jelentősen elmarad az Egyesült Államok és Katar mögött: a közel-keleti ország 2025-ben a globális kínálat több mint egyharmadát adta.