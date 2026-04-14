EUR/HUF364,03 +0,25% USD/HUF308,45 -0,06% GBP/HUF418,94 +0,42% CHF/HUF395,73 +0,44% PLN/HUF85,84 +0,39% RON/HUF71,49 +0,19% CZK/HUF14,96 +0,36%
BUX139 036,66 -0,3% MTELEKOM2 344 -1,71% MOL4 422 +0,95% OTP43 970 -1,77% RICHTER12 970 -0,23% OPUS359 +16,43% ANY7 360 +1,36% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 965,91 +1,15% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,74 +0,63%
Újabb nyersanyagsokk jöhet, Oroszország exportkorlátozással boríthatja a piacot – még inkább szűkül a nagyon keresett alapanyag kínálata

Nehéz idő elé néz a csipipar. Nem elég, hogy a közel-keleti háború miatt nem jön hélium a Hormuzi-szoroson, de most Oroszország is bejelentette, hogy csökkenti az exportját, ráadásul meghatározott másfél évre. Ez azért fontos, mert Oroszország a világ harmadik legnagyobb héliumtermelője és számottevő importőr is a világon. A gáz pedig a csipgyártás elengedhetetlen hozzávalója, így az orosz–ukrán háborúhoz készített drónokhoz is fontos összetevő.
Németh Anita
2026.04.14, 14:58
Frissítve: 2026.04.14, 15:28

Oroszország ideiglenes exportkorlátozásokat vezetett be a héliumra annak érdekében, hogy stabilan biztosítsa a belföldi ellátást – írja a Reuters az orosz kormány keddi közlésére hivatkozva.

Oroszország a világ harmadik legnagyobb héliumtermelője, a gáz pedig a csipgyártás elengedhetetlen hozzávalója / Fotó: Tang Yan Song / Shutterstock

A rendelet a héliumot is felvette azon termékek listájára, amelyek exportjához az Eurázsiai Gazdasági Unión (EEU) kívül külön kormányzati engedély szükséges. 

A hélium ugyanis semmivel sem helyettesíthető a csipgyártásban.

Az új szabályozás 2027 végéig marad érvényben.

A Közel-Keleten zajló háború már eleve szűkítette a hélium kínálatát, amit a Kreml döntése most tovább csökkent.

A hélium nem csak a csipgyártás elengedhetetlen alapanyaga

A héliumot a csipgyártás több kulcsfontosságú fázisában is alkalmazzák, például hűtésre, szivárgásérzékelésre és precíziós gyártási folyamatokban. A gáz ezen kívül fontos az MRI-vizsgálatoknál, optikai szálak gyártásában, hegesztésnél, szivárgásérzékeléshez és légzsákok felfújásához, a léggömbök és a léghajók működtetéséhez.

Bár a légkörben is megtalálható, az ipari hélium nagy része a földgázmezőkből származik, a feldolgozásakor, különösen a cseppfolyósított földgáz (LNG) kinyerése során választják ki, azaz az LNG-termelés mellékterméke.

A Gazprombank elemzői szerint 

Oroszország a világ harmadik legnagyobb héliumtermelője, a földgázfeldolgozás melléktermékeként előállított gáz globális kínálatának mintegy 8 százalékát adja.

Belföldön a hélium kulcsfontosságú az optikai szálak gyártásában, amelyeket egyre inkább a hadsereg használ drónok irányítására.

Múlt héten Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a közel-keleti háború okozta globális ellátási zavarok új kereskedelmi lehetőségeket nyitottak meg Oroszország előtt, ugyanakkor a belföldi árstabilitás továbbra is elsődleges szempont.

Hozzátette, hogy a hélium azon termékek közé tartozik, amelyek exportját Oroszország növelheti. A Gazprom Amuri Gázfeldolgozó Üzeme a Távol-Keleten Oroszország legnagyobb héliumtermelője – mutatott rá a hírügynökség.

Oroszország ugyanakkor jelentősen elmarad az Egyesült Államok és Katar mögött: a közel-keleti ország 2025-ben a globális kínálat több mint egyharmadát adta.

Oroszország akkor korlátozta a kivitelét, amikor a hélium kínálata már így is drasztikusan visszaesett és a csipgyártás csúcsra járatott a mesterséges intelligencia miatt

Mint márciusban is megírtuk, a globális olaj- és gázellátáson kívül egyre több más szektort is veszélyeztet a iráni háború. Ezek közé tartozik a félvezetőgyártás is, amely számára létfontosságú a hélium, annak pedig az Egyesült Államok után messze Katar a legnagyobb exportőre. Mivel a hélium ráadásul semmivel sem helyettesíthető, Katar kiesése elhúzódó válság esetén jelentős ellátási zavarokat okoz.

A problémára a Reuters március eleji tudósítása szerint már az iráni háború kitörése után pár nappal figyelmeztettek Dél-Koreában, ahol a globálisan felhasznált memóriacsipek kétharmadát gyártják, miután Katar leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) gyártását egy iráni támadás miatt.

A csapás ráadásul akkor érte a félvezetőipart, amikor a mesterséges intelligenciához használt adatközpontok jelentette növekvő kereslet egyébként is súlyos ellátási gondokat okoz az okostelefon-, a laptop- és az autógyártók számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
