Ez most sokkolta a német gazdaságot: csődben a világelső járműipari óriáscég, aggódhat a BMW és a Mercedes – 1000 dolgozó állása szűnhet meg
A tavalyi évhez képest megnőtt a vállalati csődök száma Németországban, különösen a vendéglátóiparban. Most egy régóta működő gyártóvállalat került ebbe a helyzetbe, a hesseni Friedbergben található Erich Jaeger autóipari beszállító ugyanis csődöt jelentett. A cég haszongépjárművekhez gyárt csatlakozókat, és korábban globális piacvezetőnek számított – írja a Frankfurter Rundschau.
Az anyavállalat, az Ad Capital, a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.
A vállalat jelenleg befektetőket keres. A cél az, hogy a lehető leghamarabb befektetői megoldást találjanak a csoport vagy annak egyes részei számára
– áll a cég április 14-i sajtóközleményben. „Kezdeti célunk az üzleti működés stabilizálása és a szállítási kapacitás biztosítása. Ugyanakkor átláthatóságot teremtünk a pénzügyi helyzettel kapcsolatban, és megvizsgáljuk az átszervezési lehetőségeket.”
A csődeljárás ellenére a cég működése egyelőre minden telephelyen folytatódik. A béreket hónapok óta előfinanszírozták csődeljárás miatti kifizetésekből.
Az Erich Jaeger GmbH hosszú múltra tekint vissza. Az 1927-ben Bad Homburgban alapított vállalat csatlakozórendszereket fejleszt és gyárt autókhoz, teherautókhoz és traktorokhoz. Közel száz év után a vállalat pénzügyi nehézségekbe ütközött. Körülbelül ezer alkalmazottja – közülük 200 Németországban – aggódik az állása miatt. A vállalat legutóbb 77 millió eurós bevételt ért el
Az Erich Jaeger ügyfelei között olyan ismert német vállalatok szerepelnek, mint a Rheinmetall, a BMW, a Volkswagen és a Mercedes. Idetartoznak a nagyobb traktormárkák is.
A gyártóüzemek Németországban, Mexikóban, a Cseh Köztársaságban és Kínában találhatók.
Az Erich Jaegerrel az autóipar válsága újabb áldozatot követelt. Míg egy német autóipari beszállító 2025 végén teljesen beszüntette a termelést, addig a Bosch 22 ezer munkahely megszüntetését jelentette be.
Megalázta Németországot a világhírű járműgyártója, a Daimler Truck: a szomszédban épít új gyárat, otthon ezreket rúg ki – így versenyképesebb
Új összeszerelő üzem létesítését tervezi Csehországban a németországi haszongépjármű-gyártó Daimler Truck, amely a döntést a költségek csökkentésével és versenyképességének javításával indokolta.
A stuttgarti központú vállalat közlése szerint európai gyártási hálózatát a cseh–német határ közelében fekvő Cheb városában bővítené egy új telephellyel az évtized végére. Az üzem éves kapacitását mintegy 25 ezer járműre tervezik, és több mint ezer munkahely jöhet létre. A beruházás volumene „alacsony-közepes három számjegyű millió eurós” nagyságrendű a cég közlése szerint.
A vállalat szerint a helyszín logisztikai és költségszerkezeti szempontból egyaránt kedvező feltételeket kínál. A lépés része annak a törekvésnek, hogy a növekvő modellválaszték és komplexitás mellett hatékonyabbá, rugalmasabbá és ellenállóbbá tegyék a gyártást.
A beruházás illeszkedik a Cost Down Europe nevű költségcsökkentési programhoz, amelynek keretében a Daimler Truck 2030-ig több mint egymilliárd euróval kívánja mérsékelni működési költségeit Európában. A cég Németországban mintegy ötezer munkahely megszüntetését tervezi.
A Daimler Truck pénzügyi teljesítménye romlott az elmúlt időszakban: a vállalat nyeresége 2025-ben 34 százalékkal csökkent, miközben az értékesítése is visszaesett, hasonlóan a 2024-es évhez.