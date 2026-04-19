A csoki nélküli csoki: a gyártóknak elegük van, új divatot terjesztenének el a csokipiacon

A kakaó iránti kereslet nem állt helyre a 2024-es árrobbanás óta. A csokoládégyártók csökkentenék a kakaó felhasználását az árak ingadozása miatt - jön a csoki nélküli csoki.
2026.04.19, 13:10

Több mint két évnyi káosz után a kakaópiacon a csokoládégyártók egyre inkább alternatívák után néznek – a nyomás pedig a nyersanyag-termelőkre nehezedik. Újfajata csoki jön divatba.

Átalakul a csoki, a gyártóknak elegük van az alapanyagárak szélsőséges ingadozásaiból / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alapanyag ára szélsőségesen ingadozott: 2024 decemberében tonnánként körülbelül 12 ezer dolláros csúcsról – amit betegségek és száraz időjárás miatti termeléskiesés okozott – idén februárra 2 900 dollár alá esett. A kereslet nem igazán állt helyre az árrobbanás után. Múlt csütörtökön közzétett adatok szerint az idei első negyedévben 

  • Európában 7,8 százalék, 
  • Észak-Amerikában pedig 3,8 százalék visszaesés történt éves alapon számolva a kakaó iránti keresletben, annak ellenére, hogy az árak jelentősen estek.

A Barry Callebaut – a világ egyik legnagyobb kakaófeldolgozója és csokoládégyártója – esetében az alacsonyabb árak profitfigyelmeztetést eredményeztek. A vállalat kakaóértékesítési volumene 14,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest a február 28-án zárult félévben, míg a globális csokoládéeladások volumene 5,1 százalékkal esett.

Csoki-alternatívák

Az elmúlt évek magas árai arra ösztönözték a gyártókat, hogy alternatívákat keressenek: módosítják a recepteket, hogy kevesebb kakaót használjanak, helyettesítő anyagokat fejlesztenek, vagy laboratóriumban állítanak elő kakaót. 

A Nestlé például az Egyesült Királyságban annyira átdolgozta a Toffee Crisp és a Blue Riband termékeit, hogy 

azok már nem is nevezhetők „csokoládénak”, mivel nem érik el a minimum 20 százalékos kakaótartalmat.

A vállalat emellett kakaómentes, csokoládéra hasonlító termékeket is fejleszt. Együttműködésben a ChoViva márkával (Planet A Foods) erjesztett és pörkölt napraforgómagból és zabból készítenek ilyen termékeket. Eközben a Mondelez által támogatott izraeli Celleste Bio bejelentette, hogy laboratóriumban növesztett sejtekből készített csokoládétáblákat - írja a Wall Street Journal.

Februárban a Hershey kritikát kapott Brad Reese-től – az alapító unokájától –, amiért állítólag módosította egyes receptjeit. A vállalat szerint ugyanakkor az alap recept változatlan marad, és csak új formák vagy innovációk miatt módosítanak.

A Hershey egy befektetői napon hangsúlyozta, hogy a Reese’s és Hershey termékek továbbra is a klasszikus tej- és étcsokoládé-receptekhez igazodnak, miután korábban közösségi médiás kritikák érték őket. Ugyanakkor a cég a KitKat receptjén is változtat az Egyesült Államokban.

Egyes receptmódosítások jelentős médiavisszhangot kaptak, ugyanakkor a Rabobank elemzője, Oran van Dort szerint:  

cégek azt tapasztalják, hogy bár a közösségi médiában van visszatetszés, a vásárlók nem a pénztárcájukkal büntetnek.

Ennek következtében sok gyártó nem siet vissza a magasabb kakaótartalomhoz. Egyes cégek még mindig jelentős készletekkel rendelkeznek, amelyeket előbb-utóbb fel kell használniuk.

Volatilis kakaópiac - kockázatok sorozata

A volatilis kakaópiac időzítése drágának bizonyult, és rávilágított arra, milyen kockázatos egy ilyen ingadozó alapanyagra építeni az üzletet. A pénzügyi eredmények azt mutatják, hogy több csokoládégyártó komoly veszteségekkel szembesülhet, ha az árak nem emelkednek.

  • A Hershey 2025-ben 423 millió dolláros (részvényenként 2,08 dolláros) veszteséget könyvelt el árupiaci ügyletein. 
  • A Mondelez még ennél is nagyobb, 984 millió dolláros adózás előtti veszteséget szenvedett el hasonló szerződéseken.

A kakaó korábban is megégette a gyártókat. Bár a kereslet várhatóan nőhet, ahogy a készletek kifogynak, hosszabb távon csökkenhet az étvágy a kakaó iránt, ha a helyettesítők vagy a laboratóriumban előállított alternatívák elterjednek.

