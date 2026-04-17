Történelmi negatív rekordot ért el a híres román autógyártó, hazai piacon omlottak össze az eladásai

Az első negyedévben a Dacia részesedése 18,2 százalék volt a román autópiacon – írja a Profit.ro az autógyártók és importőrök egyesületének (APIA) adatai alapján.

A Dacia eladásai csaknem felére estek Romániában, piaci részesedése pedig történelmi mélypontra zuhant

Ez 11,3 százalékponttal marad el az egy évvel korábbi adattól, és történelmi mélypontot jelent.

Az utóbbi két évtizedben a román márka piaci részesedése általában 30 százalék körül alakult, nem volt példa, hogy 25 százalék alá csökkent volna.

2026 első negyedévében 4983 új Dacia személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, 49,7 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb arányú, 64 százalékos visszaesésre januárban került sor, amikor mindössze 1441 Daciát helyeztek forgalomba.

Január 1. és március 31. között 27 275 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, 19 százalékkal kevesebbet, mint 2025 első negyedévében.

A Dacia után a legnépszerűbb márka a Toyota és a Skoda volt 9,5, illetve 9,3 százalékos piaci részesedéssel.

A top 10-be, annak az utolsó helyére, első alkalommal került be egy kínai márka, a BYD, 843 járművel, 3,1 százalékos piaci részesedéssel.

A Dacia piaci részesedésének visszaesése ellenére a személygépkocsi-modellek rangsorát a Dacia Duster és a Dacia Bigster vezeti 6,7, illetve 4,8 százalékos piaci részesedéssel. A legkeresettebb külföldi modell a Skoda Octavia 3,8 százalékos piaci részesedéssel.

Január 1. és március 31. között az Automobile Dacia 64 679 járművet gyártott, 14 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – számolt be a Világgazdaság április elején.

A Dacia termelése 10,9 százalékkal 27 230 egységről 24 264-re csökkent.

2025-ben Németország, Spanyolország, Csehország, Franciaország és Szlovákia mögött Románia volt a hatodik legnagyobb autógyártó az Európai Unióban. Az Automobile Dacia és a Ford Otosan összesen 452 255 személyautót gyártott, 5 százalékkal kevesebbet, mint 2024-ben. A román autógyártás 2023-ban volt a csúcson 506 099 személygépkocsival.

Két évtizedes folyamatos növekedés után visszaesés várható a Dacia romániai mioveni gyárában. Emiatt a szakszervezet szerint közvetlenül mintegy 1200 munkahely szűnhet meg a gyárban – ez a csaknem tízezer dolgozó nagyjából nyolcadát érinti. A leépítés ennél jóval szélesebb hatással járhat: a Dacia a régió egyik legnagyobb ipari szereplője, beszállítói láncában több tízezer további állás függ a termeléstől.