Hasít az ázsiai gazdaság, ami nélkül Magyarországon nem lennének akkugyárak

Dél-Korea gazdasága 1,7 százalékkal nőtt az idei első negyedévben az előző negyedévhez képest, ami öt és fél éve a leggyorsabb bővülés – közölte a dél-koreai jegybank csütörtökön közzétett előzetes adatok alapján.

A jegybank korábbi, februári előrejelzésében még 0,9 százalékos negyedéves növekedéssel számolt, így a mostani adat ezt közel kétszeresen meghaladta. A gazdaság teljesítménye a tavalyi negyedik negyedévben még 0,2 százalékkal csökkent.

A növekedést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális kereslet felfutása hajtotta, különösen a félvezetőiparban. Az export január és március között 5,1 százalékkal emelkedett, miután az előző negyedévben még 1,7 százalékos visszaesést regisztráltak. Az ázsiai ország a világ egyik legnagyobb chipgyártója, kulcsszereplő a globális technológiai ellátási láncban.

A növekedést az export mellett a beruházások élénkülése is támogatta: A vállalati beruházások 4,8 százalékkal bővültek az előző negyedévi 1,7 százalékos visszaesés után, míg az építőipari beruházások 2,8 százalékkal nőttek. A magánfogyasztás 0,5 százalékkal emelkedett, gyorsabban a korábbi 0,3 százaléknál. Az import 3 százalékkal nőtt, főként a gép- és berendezésbeszerzések élénkülése miatt.

Ágazati bontásban a feldolgozóipari termelés 3,9 százalékkal nőtt, az építőipar kibocsátása szintén 3,9 százalékkal bővült, míg a mezőgazdaság, halászat és erdőgazdálkodás együttes teljesítménye 4,1 százalékkal emelkedett. A szolgáltatási szektor kibocsátása 0,4 százalékkal nőtt.

Dél-Korea is megérzi az iráni háborút

A kedvező adatok ellenére a gazdasági kilátások romlottak az utóbbi hónapokban a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci zavarok miatt. Dél-Korea – más kelet-ázsiai gazdaságokhoz hasonlóan – nagymértékben függ a Hormuzi-szoroson keresztül érkező olajszállításoktól, amelyek a térségbeli feszültségek miatt akadoznak.

A dél-koreai parlament a hónap elején 26,2 ezer milliárd von (mintegy 17,7 milliárd dollár) értékű pótköltségvetést fogadott el a belső kereslet élénkítése és a lakosság támogatása érdekében. A pénzügyminisztérium jelezte: további intézkedéseket terveznek a geopolitikai feszültségek gazdasági hatásainak mérséklésére.