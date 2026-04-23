Itt lehet a megoldás a brutálisan drága benzinre: az EU állítólag egy teljesen új és olcsó üzemanyag, az E-20 bevezetését fontolgatja

Az Európai Unió fontolgatja a 20 százalék bioetanolt tartalmazó E-20 üzemanyag bevezetését, amely olcsóbb alternatívát kínálhat a dráguló benzin és dízel mellett. A kezdeményezés támogatói szerint gyorsan és új infrastruktúra nélkül enyhítheti a költségeket, ugyanakkor a környezetvédelmi hatékonysága és a járművekre gyakorolt hatása továbbra is vitatott.
2026.04.23, 18:59

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy bevezethető-e az unióban az E-20 elnevezésű üzemanyag, amely a jelenlegi E-10-nél kétszer több bioetanolt tartalmaz, és így potenciálisan olcsóbb lehet a hagyományos benzinnél – írja a Spiegel.

Az EU olcsóbb üzemanyag bevezetését mérlegeli: jönhet az E-20 bioetanolos benzin?
Dráguló üzemanyagárak idején: az E-20 lehet a megoldás Európában? / Fotó: AFP

A kezdeményezés hátterében a magas üzemanyagárak állnak, részben az Iránnal kapcsolatos feszültségek miatt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levélben tájékoztatta a CDU három európai parlamenti képviselőjét a kérdésről.

Az E-20 hasonló elven működik, mint a Magyarországon és Németországban is elérhető E-10, de 20 százalék bioetanolt tartalmaz a 10 százalék helyett. Az E-10 jelenleg körülbelül 6 százalékos literenkénti árkedvezményt jelent a sima benzinhez képest, ám nagyobb fogyasztással jár, és nem minden autó motorja kompatibilis vele, ezért sok autós ódzkodik tőle.

Egyelőre nem világos, hogy az E-20 pontosan mennyivel lenne olcsóbb.

Bevezetéséhez módosítani kellene az uniós üzemanyagminőségi irányelvet. Jelenleg csak kísérleti jelleggel, nem nyilvános töltőállomásokon elérhető néhány helyen. Peter Liese európai parlamenti képviselő (EPP) szerint a biokomponensek azonnal olcsóbbá teszik az üzemanyagot, ráadásul új infrastruktúra nélkül.

A biokomponensek elvileg klímabarátabbak, mert előállításuk során kevesebb fosszilis nyersanyagot használnak fel. A valós környezeti előny azonban korlátozott, és erősen függ attól, hogy a bioetanolt alapanyagául szolgáló növényeket (gyakran repcét) honnan szerzik, valamint attól, hogy az ültetvények miatt nem vesznek-e el természetes élőhelyeket, emiatt az E-20 környezetvédelmi mérlege is megosztó kérdés.

Kerozinválság: nyilatkozott a Ryanair vezére – még ő sem tudja, hogy mi vár a légitársaságokra a nyári hónapokban
Michael O’Leary szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak, például a Wizz Airt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu