Brutális pénzügyi válság lehet az iráni háborúból: az Egyesült Arab Emírségek már arra készül, hogy pénzügyi mentőcsomagra lesz szükségük a dollárhiány miatt

Az Egyesült Arab Emírségek tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal egy lehetséges pénzügyi mentőöv kialakításáról, arra az esetre, ha az Iránnal folytatott háború tovább rontaná a gazdaság helyzetét – írja a The Wall Street Journal.

Az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi segítséget kér Washingtontól az iráni háború miatt / Fotó: AFP

Az Emírségek központi bankjának kormányzója, Khaled Mohamed Balama a múlt héten Washingtonban egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel, valamint a Pénzügyminisztérium és az amerikai jegybank (Fed) képviselőivel. A találkozókon előzetesen felvetették egy devizacsere-megállapodás (swap line) lehetőségét, ami válsághelyzetben gyors és kedvező feltételű dollárhoz juttathatná az arab államot.

A közel-keleti országból érkezett tárgyalók jelezték: egyelőre elkerülték a konfliktus legsúlyosabb gazdasági hatásait, de szeretnének felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre is. A háború ugyanis károkat okozott az olaj- és gázinfrastruktúrában, valamint gyakorlatilag lehetetlenné tette az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, ami jelentős dollárbevételtől fosztotta meg az országot.

A tárgyalások során az emírségi képviselők hangsúlyozták, hogy a javaslat egyelőre csak előzetes és megelőző jellegű. Ugyanakkor jelezték: ha dollárhiány lépne fel, esetleg kénytelenek lennének a kínai jüan vagy más valuták felé fordulni az olajeladások során. Ez a forgatókönyv fenyegetést jelent az amerikai dollárra, amelynek

globális dominanciája részben éppen azon alapul, hogy szinte kizárólagosan használják az olajtranzakciókban.

Washingtonban ugyanakkor nem tartják túl valószínűnek, hogy a Fed jóváhagyna ilyen devizacsere-megállapodást az UAE-val. Ezeket az eszközöket ugyanis általában csak súlyos, az amerikai gazdaságra is átterjedő pénzpiaci zavarok esetén alkalmazzák, és elsősorban a szoros szövetségesek (például az Európai Unió, Japán vagy az Egyesült Királyság) jegybankjaival működik állandó keret.

A konfliktus előtt az olajmonarchia jelentős devizatartalékkal – mintegy 270 milliárd dollárral – rendelkezett. A nemzetközi hitelminősítők korábban az ország fiskális és gazdasági rugalmasságát emelték ki, ugyanakkor figyelmeztettek az olajexport hosszú távú zavarai és az infrastruktúra károsodása okozta kockázatokra.