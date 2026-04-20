Óriási bajban az emírségek, teljesen kifogyhatnak a tartalékokból: Trumpot okolják az egészért, de védőhálóért kopogtatnak Washington ajtaján

Az iráni háború örvényként húzza le a közel-keleti országok gazdaságát. Az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi védőhálóért fordult az Egyesült Államokhoz, arra az esetre, ha a háború még nagyobb válságot okozna a gazdaságában – tudta meg a The Wall Street Journal amerikai tisztviselőktől.

Az Egyesült Arab Emírségek súlyos gazdasági károktól tart

Az Egyesült Arab Emírségek központi bankjának elnöke, Kaled Mohamed Balama a múlt héten Washingtonba utazott, ahol felvetette egy devizacsere-megállapodás lehetőségét. A monetáris vezető hangsúlyozta, hogy az országa eddig elkerülte a konfliktus legsúlyosabb gazdasági hatásait, de szükség lehet egy pénzügyi mentőövre.

A tárgyalások tehát azt mutatják, hogy

az Egyesült Arab Emírségek attól tart, hogy a közel-keleti háború súlyosan károsíthatja a gazdaságát és globális pénzügyi központként betöltött szerepét. A háború miatt ugyanis az ország kimerítheti a devizatartalékait, ami elriaszthatja a befektetőket.

Az emirátusi dirham az amerikai dollárhoz van kötve, és 270 milliárd dollárnyi devizatartalék fedezi, de a háború növeli a tőkekiáramlás, a piaci volatilitás és más zavarok kockázatát.

Bár az S&P Global szerint az ország jelentős pénzügyi tartalékai tompíthatják a hatásokat, a hosszan elhúzódó konfliktus és az exportkiesés komoly kockázatot jelent.

Az emirátusi vezetés egyelőre nem nyújtott be hivatalos kérelmet a devizacsere létrehozására, amely olcsó dollárforráshoz juttatná a jegybankot likviditási válság esetén. Az amerikai tisztviselők szerint a felvetést inkább elővigyázatossági jellegűnek tekintik.

A devizacsere-megállapodásokat általában az amerikai jegybanki szerepet betöltő Fed biztosítja, de annak döntéshozó testülete valószínűleg nem hagy jóvá ilyet az Egyesült Arab Emírségek számára. Ezeket a mechanizmusokat jellemzően csak akkor alkalmazzák, ha súlyos piaci zavarok az amerikai gazdaságot is veszélyeztetik. Igaz, az amerikai pénzügyminisztérium alternatív megoldásokat is kínálhat – magyarázta a pénzügyi lap.

Irán nem teljesen érte el azt a célját, amiért megtámadta az emírségeket

A konfliktus már okozott károkat az olaj- és gázinfrastruktúrában, és ellehetetlenítette a Hormuzi-szoroson keresztül történő olajexportot, ami kulcsfontosságú dollárbevételi forrástól fosztotta meg a közel-keleti államot. A háború első heteiben Irán leginkább az Egyesült Arab Emírségeket támadta, mivel úgy gondolta, hogy általa tudja a legnagyobb nyomást gyakorolni Amerikára, hogy szüntesse be a támadásokat. A védelmi minisztérium adatai szerint Irán több mint 2800 drónt és rakétát indított, amelyek többségét elfogták.