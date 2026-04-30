Frankfurti üzenetét nem kapta meg Varga Mihály, elbámult az euróövezet a háborún, Lagarde vár

Megfordította a forint visszavonulását az Európai Központi Bank kamatdöntésének közeledte. Az EKB kamatai egyelőre nem változtak, ami megfelel a várakozásnak – csakhogy a leves rotyog, az iráni háború nem marad hatástalan, és miután Magyarország kormányt vált, Budapestre is megérkezik a frankfurti kézbesítő.
Pető Sándor
2026.04.30, 14:16

Az történt Frankfurtban, amire mindenki számított: az Európai Központi Bank annak ellenére sem emelte meg kamatait, hogy az iráni háború immár két hónapja drágítja az életet az euróövezetben. Budapest – a Varga Mihály vezette jegybank és a felálló új kormány – számára is alapvető, mi történik az EKB kamataival, ezzel összefüggésben az euró árfolyamával, illetve mindezek mellett milyen hatásokat gyakorol az európai és a magyar inflációra az új európai energiaválságot nyitó közel-keleti háború.

Fotó: AFP

Ha kamatemelésre most nem is számítottak a pénzügyi piacokon, abban mindenki buztos volt, hogy kommunikációjában az EKB a Bloomberg jelentésének megfoglamazása szerint "finomhangolja", mire számíthatunk tőle az iráni háborúra adott reakcióként.

Már ez a várakozás elegendő volt rá, hogy erősítse az eurót a dollár ellenében. A hüvelykujjszabálynak megfelelően mindkettőjükkel szemben ezzel párhuzamosan erősödtek a közép-európai devizák, a forint esetében pedig ez azt jelentette, hogy visszavonulása a magyar választás után elért csúcsokról megakadt és visszafordult.

Az EKB kamatai és az MNB: haladunk a kormányok és a jegybankok közös rémálma felé

Annak ellenére, hogy az energiaárak meredek emelkedése az euróövezeti inflációt jóval a cél fölé tolta, az EKB a betéti kamatot 2százalékon tartotta – ezen a szinten áll 2025 júniusa óta. A Bloomberg felmérésében résztvevő közgazdászok egyöntetűen erre számítottak.

A döntéshozók nem az olaj- és földgázárak azonnali kilengéseire, hanem inkább a középtávú következményekre összpontosítanak, amelyek továbbra sem egyértelműek – értékelt a hírügynökség. 

Hasonló a helyzet a világ más nagy jegybankjainál is. A Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a hitelköltségeket, és így tett csütörtökön még az EKb döntése előtt a Bank of England is.

Christine Lagarde elnök a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a sokk időtartamával és az árakba való átszűrődés mértékével kapcsolatos „kettős bizonytalanság” további adatok szükségességét indokolja – jelezve, hogy az EKB nem siet a lépésekkel.

Lagarde hamarosan kezdődő sajtótájékoztatójáról újabb fontos jelzések érkezhetnek, amelyek a forint árfolyamát is érinthetik. 

Még a csütörtöki nap folyamán is érkeztek fontos információk.

 Az euróövezet, illetve az Európa Unió gazdasági növekedése lassult az első negyedévben, fenyeget a stagfláció – amikor a növekedés eltűnik, az infláció pedig felpörög. Ez a kormányok és a jegybankok közö rémálma. Ha az infláció ellen kamatemeléssel lépnek fel, az további áldozatokkal jár a gazdasági növekedést illetően. 

Orbán Viktor lekörözte az EU-t, itt a bizonyíték Brüsszelből – Magyar Péter örömébe azonban belerondít Merz
Az Eurostat hozzátette az európai hátteret a mai magyar GDP-adatokhoz. A magyar gazdasági növekedés lekörözte Európát, ez Orbán Viktor búcsúajándéka, a leendő magyar kormányfőnek azonban szembe kell néznie a németek hagyatékával, amely sötét felhőként borult a Fidesz-kormányzat utolsó évei fölé.

(Cikkünk frissül.)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
