Észak-koreai élelmiszergyártás: ide már kevés lesz a Potemkin-módszer, súlyos dolgokra derült fény

Megrendülőben a lakosság bizalma az állami vállalatoknál készült termékekben, miután számos esetben élelmiszeripari szennyeződéseket találtak bennük – írja az Origo egy dél-koreai lapban megjelent értesülés alapján. Eszerint bár a tartományi, helyi piacok bőségesen el vannak látva Phenjanból és az ország más részeiből származó cukorkákkal és egyéb édességekkel, azokkal nagyon súlyos minőségi problémák akadnak. Bár az élelmiszeripari csomagolás sokat fejlődött – olyannyira, hogy a gyári termékek már szinte megkülönböztethetetlenek a kínai importtól –, a több termékben talált szennyeződés híre riadalmat keltett a lakosságban.

Az illusztrációs célú képen helyi lakosok vásárolnak egy phenjani élelmiszer-üzletben / Fotó: Ed Jones / AFP

Élelmiszer: mennyiségben igen, higiéniában nem állnak a helyzet magaslatán az észak-koreai gyárak

Az úgynevezett helyi kezdeményezések irányelv keretében – amelyet Kim Dzsongun indított el az ország városaiban és járásaiban működő üzemek építésére és korszerűsítésére, lényegében egy tízéves programként – új élelmiszergyárak létesültek, a meglévők pedig fokozott termelésbe kezdtek, így egyre szélesebb választék kerül a piacokra.

A házi készítésű termékeket általában egyszerű zacskókban, kimérve árulják, míg a gyári áruk szabványos, például 500 vagy 680 grammos kiszerelésben, igényes címkézéssel kerülnek forgalomba.

A termékcímkék a fejlett országokban megszokottak szerint feltüntetik

az élelmiszer-biztonsági tanúsítást,

a kalóriatartalmat,

az összetevőket,

a tárolási feltételeket,

a lejárati időt és

a gyártás helyét.

Bár a legtöbb észak-koreai nem fordít különösebb figyelmet ezekre az információkra, jelenlétük önmagában növeli a fogyasztói bizalmat. Ez a bizalom azonban megingani látszik.

Több információ szól ugyanis arról, hogy hajszálakat és fémdarabokat, vékony rézdrótokat találtak gyárban készült édességekben.

A hírek gyorsan terjednek a közösségekben: egyesek hajszálat találtak kekszben, mások pedig csak hajszál híján nem nyeltek le cukorkába került fémforgácsokat. A potenciálisan súlyos sérüléseket okozó szennyeződések tovább növelték az aggodalmakat. Sokan nyíltan bírálják a gyárakat az élelmiszer-biztonság, illetve a higiéniai szint miatt.