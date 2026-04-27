Energiapiaci válságba robbant be a hőhullám: kiakadtak a mutatók az áramigényen

Az indiai csúcsterhelés szombaton elérte a 256 gigawattot, meghaladva a pénteken mért 252 gigawattos korábbi rekordot – derül ki az indiai hálózatirányító adataiból. Ezzel mindkét nap kereslete túllépte a 2024-ben felállított korábbi csúcsértéket. Ez különösen aggasztó most, amikor az iráni háború miatt a világ soha nem látott energiaválsággal néz szembe, különösen pedig Ázsia, mely a Perzsa-öböl térségéből származó energiahordozók fő vásárlója.

Az iráni háború okozta energiaellátási bizonytalanságban érte Indiát az idei hőhullám kezdete, amit a hűtőberendezések fokozott használata kísér (illusztráció)

Energiapiaci válságba érkezett meg az idei hőhullám

India az extrém magas hőmérsékletnek leginkább kitett része a világnak a lakott övezetek közül, a hőség és a hőhullámok minden évben halálos áldozatokat követelnek, miközben a gazdasági kiesés is jelentős. A kánikula idén már beköszöntött a hatalmas országban, az energiafogyasztás megugrását az ország-szerte tapasztalható extrém hőség hajtja, amely arra készteti a lakosságot, hogy intenzívebben használja a légkondicionálókat és egyéb hűtőeszközöket – ezek pedig a villamosenergia-felhasználás fő mozgatórugói. Mindkét napon a legnagyobb terhelést nappal regisztrálták.

A Bloomerg cikkében felidézi, hogy India az elmúlt évtizedben jelentős napenergia-kapacitást épített ki, és az utóbbi időben a széntüzelésű erőművek termelése is bővült, ami lehetővé teszi az ilyen mértékű keresletnövekedés kezelését – különösen nappali időszakban. Az esti órák azonban továbbra is kritikus pontot jelentenek, amikor a naperőművek nem termelnek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az iráni háború visszafogta a földgázellátást, amely egyébként segítene fedezni az éjszakai hiányt.

India a közel-keleti LNG egyik legnagyobb vásárlója, teljes LNG-importjának mintegy 60 százalékát a térségből szerzi be.

Emiatt az ország fokozza a szénalapú energiatermelést, előtérbe helyezi a víz- és atomenergia szerepét mint stabil alapterhelési forrásokat, valamint gyorsítja az energiatárolási megoldások kiépítését.

Forró lesz az idei nyár, még nagyobbra nőhet az energiaigény

Bár a hálózatirányító pénteken és szombaton nem jelzett nappali ellátási hiányt, az esti órákban egyre gyakoribbak a kiesések.

Az adatok szerint pénteken közel 4 gigawattos hiány alakult ki az esti csúcsidőben, míg szombaton 3,5 gigawattos volt a deficit.

Az ország jelentős részén rendkívül forró nyár tapasztalható idén: vasárnap a legmagasabb hőmérséklet elérte a 46,9 Celsius-fokot – közölte az Indiai Meteorológiai Szolgálat. A hatóság 16 olyan várost sorolt fel, ahol a hőmérséklet legalább 45 fokig emelkedett.