Energiapiaci válságba robbant be a hőhullám: kiakadtak a mutatók az áramigényen

India villamosenergia-igénye a hétvégén új csúcsra, szombaton történelmi magasságba emelkedett, miután az országot sújtó perzselő hőhullámok jelentősen megnövelték a hűtőberendezések használatát. Ez tovább súlyosbítja azokat az energiapiaci kihívásokat, amelyeket a Közel-Keleten zajló háború is erősít.
VG
2026.04.27, 19:50

Az indiai csúcsterhelés szombaton elérte a 256 gigawattot, meghaladva a pénteken mért 252 gigawattos korábbi rekordot – derül ki az indiai hálózatirányító adataiból. Ezzel mindkét nap kereslete túllépte a 2024-ben felállított korábbi csúcsértéket. Ez különösen aggasztó most, amikor az iráni háború miatt a világ soha nem látott energiaválsággal néz szembe, különösen pedig Ázsia, mely a Perzsa-öböl térségéből származó energiahordozók fő vásárlója.

Az iráni háború okozta energiaellátási bizonytalanságban érte Indiát az idei hőhullám kezdete, amit a hűtőberendezések fokozott használata kísér (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Energiapiaci válságba érkezett meg az idei hőhullám

India az extrém magas hőmérsékletnek leginkább kitett része a világnak a lakott övezetek közül, a hőség és a hőhullámok minden évben halálos áldozatokat követelnek, miközben a gazdasági kiesés is jelentős. A kánikula idén már beköszöntött a hatalmas országban, az energiafogyasztás megugrását az ország-szerte tapasztalható extrém hőség hajtja, amely arra készteti a lakosságot, hogy intenzívebben használja a légkondicionálókat és egyéb hűtőeszközöket – ezek pedig a villamosenergia-felhasználás fő mozgatórugói. Mindkét napon a legnagyobb terhelést nappal regisztrálták.

A Bloomerg cikkében felidézi, hogy India az elmúlt évtizedben jelentős napenergia-kapacitást épített ki, és az utóbbi időben a széntüzelésű erőművek termelése is bővült, ami lehetővé teszi az ilyen mértékű keresletnövekedés kezelését – különösen nappali időszakban. Az esti órák azonban továbbra is kritikus pontot jelentenek, amikor a naperőművek nem termelnek. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy az iráni háború visszafogta a földgázellátást, amely egyébként segítene fedezni az éjszakai hiányt. 

India a közel-keleti LNG egyik legnagyobb vásárlója, teljes LNG-importjának mintegy 60 százalékát a térségből szerzi be.

Emiatt az ország fokozza a szénalapú energiatermelést, előtérbe helyezi a víz- és atomenergia szerepét mint stabil alapterhelési forrásokat, valamint gyorsítja az energiatárolási megoldások kiépítését.

Forró lesz az idei nyár, még nagyobbra nőhet az energiaigény

Bár a hálózatirányító pénteken és szombaton nem jelzett nappali ellátási hiányt, az esti órákban egyre gyakoribbak a kiesések. 

Az adatok szerint pénteken közel 4 gigawattos hiány alakult ki az esti csúcsidőben, míg szombaton 3,5 gigawattos volt a deficit.

Az ország jelentős részén rendkívül forró nyár tapasztalható idén: vasárnap a legmagasabb hőmérséklet elérte a 46,9 Celsius-fokot – közölte az Indiai Meteorológiai Szolgálat. A hatóság 16 olyan várost sorolt fel, ahol a hőmérséklet legalább 45 fokig emelkedett.

Mivel idén már március elején megjelentek az átlagosnál forróbb nyár jelei, ezért az energiatárca arra készül, hogy az igény ebben a szezonban akár a 283 gigawattot is elérheti. A folyamatos áramellátás – amely elengedhetetlen az otthonok, irodák és kórházak hűtéséhez, valamint a vízellátó rendszerek működtetéséhez – nélkülözhetelten a hőség okozta terhelés enyhítésében.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

