Újraindítaná az AfD az Északi Áramlatot – geopolitikai lavinát indíthat Berlin döntése

Az Alternatíva Németországnak (AfD) parlamenti frakciója ismét napirendre tűzte az Északi Áramlat gázvezeték újraindítását, ami nemcsak Németország energiapolitikáját, hanem az európai geopolitikai erőviszonyokat is átrendezheti. A javaslat egy olyan időszakban érkezik, amikor egyre több jel utal arra, hogy a háttérben már nemzetközi – akár amerikai–orosz – egyeztetések is zajlanak a vezeték jövőjéről.

AfD: vissza az orosz gázhoz és az atomenergiához

Az AfD Bundestag-frakciója szerint Németországnak újra kell indítania a már meglévő energiaszállítási útvonalakat, köztük az Északi Áramlatot. A párt álláspontja szerint a német gazdaság versenyképességéhez elengedhetetlen az olcsó energia, ezért a gáz- és olajellátás diverzifikálása mellett a meglévő infrastruktúra kihasználását is szükségesnek tartják.

A javaslatcsomag része:

az atomenergia felhasználásának újraindítása,

a szén és a földgáz további használata,

valamint a fosszilis energiahordozók kivezetésének elutasítása.

Emellett az AfD megszüntetné a megújuló energiák támogatását, és több kulcsfontosságú klímatörvényt is hatályon kívül helyezne.

Felrobbant vezeték, befagyott projektek

Az Északi Áramlat – amely Oroszországot köti össze Németországgal a Balti-tenger alatt – 2022-ben gyakorlatilag kiesett az európai energiapiacról. A vezetékpárok egy részét robbanások rongálták meg, és azóta sem történt érdemi előrelépés a helyreállításban.

A háború kitörése után az Európai Unió szankciókkal igyekezett visszafogni Oroszország bevételeit, így a vezeték újranyitása politikailag rendkívül érzékeny kérdéssé vált.

Amerikai szál: új energiahatalmi játszma körvonalazódik

A háttérben egy egészen új forgatókönyv is körvonalazódik: az Egyesült Államok szerepet vállalhat az Északi Áramlat jövőjében.

Egyes elképzelések szerint amerikai befektetők akár tulajdont is szerezhetnek a projektben, és így amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába.

Ez a konstrukció jelentős geopolitikai előnyt biztosíthatna Washington számára, mivel:

közvetlen befolyást szerezne az európai energiaellátás felett,

miközben Európa továbbra is részben orosz forrásokra támaszkodna.

Ugyanakkor a terv számos akadályba ütközik: az amerikai szankciók feloldása, Németország jóváhagyása és az EU egységének fenntartása mind komoly kérdéseket vet fel.