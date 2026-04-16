Nem ússzák meg: elindult a gigantikus per az Északi Áramlat felrobbantása miatt – 580 milliárd eurót fizethet valaki

Londonban megkezdődött az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantása körüli 580 millió eurós biztosítási per, amelyben Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok neve is felmerült lehetséges felelősként. A bíróság arról dönt, hogy a biztosítók kötelesek-e fizetni a károkért, vagy a támadás a háborús kivételek miatt kizárja a kártérítést.

A londoni legfelsőbb bíróságon megkezdődött az Északi Áramlat-per, amely Európa egyik legsúlyosabb infrastruktúra-szabotázsát vizsgálja / Fotó: AFP

Az Északi Áramlat gázvezetékek tulajdonosa 580 millió eurós kártérítést követel a biztosítóktól a Balti-tenger alatt történt robbantások miatt, amelyek súlyosan megrongálták az Oroszországot és Európát összekötő infrastruktúrát.

A legfelsőbb bíróság előtt zajló eljárás középpontjában az a kérdés áll, hogy a Lloyd’s of London által vezetett biztosítói csoport köteles-e fedezni a károkat, vagy a szerződésben szereplő „háborús kizárás” miatt mentesül a fizetés alól.

A biztosítók szerint a 2022-es robbantások egyértelműen az orosz-ukrán háború következményeihez kapcsolódnak, vagy olyan állami műveletnek minősülnek, amely kizárja a biztosítási felelősséget.

A biztosítók jogi képviselete arra hivatkozott, hogy a támadás „komplexitása, kifinomultsága és geopolitikai következményei” erősen állami részvételre utalnak. Érvelésük szerint a lehetséges forgatókönyvek mindegyike beleillik a háborús kivétel kategóriájába, függetlenül attól, melyik állam lehetett érintett.

A gázvezeték üzemeltetőjének jogi képviselői ugyanakkor vitatják ezt az értelmezést. Közleményük szerint a robbantást nem feltétlenül állami szereplők hajtották végre, és a bizonyítékok nem zárják ki a kisebb, nem állami csoportok részvételét sem. Szakértői elemzések alapján mindkét fél elfogadja, hogy a robbanóanyagokat valószínűleg búvárok helyezték el a tenger alatt, erős mágnesek segítségével, akár néhány fős csapatban.

A vizsgálat során több lehetséges elkövetői kört is felvázoltak. Ezek között szerepel

Oroszország;

Ukrajna;

az Egyesült Államok;

illetve ukrán kötődésű nem állami szereplők is, akik önállóan vagy közvetett támogatással járhattak el.

A szakértői viták egyik kulcspontja, hogy a támadás célja katonai, gazdasági vagy stratégiai jellegű lehetett-e.