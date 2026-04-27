Megdöbbent a világ: váratlanul beismerést tettek az ukránok az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásáról – „Megpróbálták eltusolni"

Egy hamarosan megjelenő könyv szerint ukrán búvárok hajtották végre az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantását 2022-ben. A szerző azt állítja, hogy a művelet részleteit eddig szándékosan kezelték visszafogottan a geopolitikai következmények miatt.

Egy új, „The Nord Stream Conspiracy” című könyv szerint ukrán búvárok hajtották végre az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantását a Balti-tengerben.

A kötet írója szerint a műveletet több személy részvételével, előre megtervezett akcióként hajtották végre, időzített robbanószerkezetek elhelyezésével mintegy 80 méteres mélységben.

A szerző, Bojan Pancevski ráadásul azt állítja, hogy az ügyben érintett országok hatóságai tisztában lehettek bizonyos részletekkel, de a nyilvánosság előtt nem tárták fel azokat teljes egészében. Szerinte ennek az lehetett az oka, hogy a nyomozás teljes feltárása súlyos diplomáciai feszültséget okozhatott volna, különösen Ukrajna és Németország között.

A könyvben megszólaló egykori ukrán hírszerzők és búvárok szerint a műveletet négyen hajtották végre: három férfi és egy nő. A résztvevők álneveket használnak, de azt állítják, hogy a cselekményt hazafias meggyőződésből követték el.

A vezetékek közül az egyik a támadás idején karbantartás alatt állt, a másik pedig még nem működött teljes kapacitással. A robbantás azonban így is komoly hatást gyakorolt az európai energiapiacra, és tovább élezte az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos politikai feszültségeket.

A történtek után több ország – Dánia, Svédország és Németország – is nyomozást indított. Másfél év elteltével azonban Koppenhága és Stockholm lezárta az eljárást, arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a folytatáshoz. Oroszország ezt élesen bírálta, és elfogadhatatlannak nevezte a vizsgálat megszüntetését.

A könyv szerzője szerint a nyomozások részleges leállítása mögött politikai megfontolások állhattak, mivel a teljes feltárás súlyosan befolyásolhatta volna a nyugati szövetségi rendszeren belüli kapcsolatokat.

A robbantás után számos elmélet látott napvilágot:

egyes nyugati sajtóorgánumok Oroszországot nevezték meg lehetséges elkövetőként;

míg mások „hamis zászlós” műveletet feltételeztek.

Lengyelország gyorsan Moszkvát vádolta,

Oroszország viszont Ukrajnát, az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát is megemlítette.

A nemzetközi vitákban felmerült más szereplők érintettsége is. Seymour Hersh korábban amerikai és norvég részvételt is emlegetett, de állításai nem kaptak hivatalos megerősítést, és több kormányzati szereplő is elutasította azokat.