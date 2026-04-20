Aduászt kapott kínai útja előtt a kezébe Donald Trump: Pekingnek óriási szüksége van erre az amerikai nyersanyagra

Kína kénytelen az Egyesült Államokhoz fordulni alapanyagokért, így rekordmennyiségű amerikai etánt vásárolhat ebben a hónapban, miután az iráni háború elvágta Pekinget a korábbi szállítóktól.

A JLC kínai tanácsadó cég szerint ebben a hónapban csúcsot dönthet az amerikai etán kínai importja, akár a 800 ezer tonnát is elérheti, amely mintegy 60 százalékkal haladja meg az átlagos vásárlások mennyiségét. Ugyanis számos petrokémiai cég képes átállni erre a nyersanyagra, miután a közel-keleti könnyűbenzin- (nafta) és LPG-szállítmányok nem érkeznek meg – írja a Bloomberg.

Kína szinte az összes etánt Amerikától veszi

Az etánt elsősorban etilén gyártására használják, amely a műanyagok egyik fontos alkotóeleme, és Kína szinte teljes szükségletét az Egyesült Államokból szerzi be. Az Egyesült Államoknak tehát egy fontos adu került a kezébe, amely már a tavalyi kereskedelmi háború idején is a figyelem középpontjába került. A JLC számításai szerint a hónap közepén

az etánból készült etilén nyeresége mintegy tízszerese volt annak, amit a könnyűbenzin használatával készült terméken lehetett realizálni.

A háború előtti utolsó hónapban, februárban a kínai könnyűbenzin-import több mint fele és az LPG-import több mint 40 százaléka érkezett a Perzsa-öböl térségéből. A múlt héten pedig a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) beszélt arról, hogy a háború első hatásai a petrokémiai alapanyagok piacán láthatók, különösen az Ázsiába tartó ellátási láncokon.

A kínai etánvásárlási láz alig pár héttel azelőtt érkezik, hogy Donald Trump amerikai elnök Pekingbe látogatna május közepén. A találkozón az amerikai energia is napirenden lesz, különösen, ha az iráni háború elhúzódik.