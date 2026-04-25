Orbán Viktor megy, az EU-adó jön – érkeznek az igazság pillanatai: nem csak Brüsszelnek hoznak fejfájást

A pénteken immár Orbán Viktor nélkül zajlott európai uniós csúcs máris ízelítőt adott arról, mi várható a magyar kormányfő nélküli korszakban. A magyar vezető szövetségesei megnyerhetik a jövő évi francia választást, ezért a hétéves uniós költségvetéssel összefüggő, hatalmas fontosságú döntéseket erőltetett iramban vinné át Brüsszel. Ha van ellenvélemény – márpedig most is van –, azért nehéz, de ha nincs olyan politikus, aki magára vállalja a villámhárító szerepet – mint Orbán Viktor oly gyakran tette –, akkor ettől válhat még bonyolultabbá az érdekek összecsiszolása. Ebbe a helyzetbe csöppen az EU-pénzek megszerzését ígérő, felállóban lévő Magyar Péter-kormány.

EU-adó? Több tagállami befizetés? – itt biztosan nem erről volt szó, de Meloni és a többiek – hamarosan kiegészülve az új magyar kormányfővel – immár nem kerülhetik meg a kérdést / Fotó: AFP

A csúcstalálkozó napjaira fajsúlyos, az egész unió jövőjét meghatározó ügyekben történt fordulópont: a magyar választás után hirtelen megjavították a Barátság kőolajvezetéket, és ezzel megnyílt az út az EU Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelfelvétele és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadása előtt.

De egy ennél sokkal távolabbra vezető útra is ráléptek az állam- és kormányfők.

Európa 1800 milliárd eurós költségvetési harca most vált valóságossá

– ezzel a címmel összegzi a csúcsot a Politico cikke.

Illusztrációnak Giorgia Meloni olasz kormányfőt fotóját teszik, amint a csúcson vezetők egy csoportja közepén mosolyog. A csúcson azonban sokkal komolyabb Meloni-fotók is születtek, és nem csak ezek illusztrálják: valami egyelőre nagyon nem áll össze a költségvetést illetően. Ami biztos: az új teher. De ki viselje?

A magyar választásra előállt új európai valóság: az erre felkészületlen unió nyakába szakadt az iráni háború nyomán egy új energiaválság. Ennek következtében – pedig még igazán alig kezdődött el – hatalmas nyomás hárul a kormányokra, hogy többet költsenek, vagy szembesüljenek a társadalmi elégedetlenséggel.

Ugyanekkor kellene elkezdeni tárgyalni – és Brüsszel szándéka szerint még idén áterőltetni – a 2028–2034-es hétéves uniós költségvetést (MFF). A sietség oka: a francia választást jövőre megnyerheti a radikális jobboldali ellenzék, és ebben az esetben a vitákat felvállaló Orbán Viktornak nehézsúlyú utódja támadhat.