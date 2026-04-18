Azért ez már tényleg elképesztő: az EU új szabályokat akar az autóvezetésben, hogy a sofőrök ne használjanak annyi üzemanyagot – mindenkit átképeznének
Az EU az úgy nevezett „öko-vezetés” oktatással ösztönöz az üzemanyaghiány kezelésére. Brüsszel abban bízik, hogy a tudatosabb vezetési szokásokkal benzint és gázolajat takaríthatnak meg, ami az iráni energiaválság elhúzódása miatt feltétlenül szükséges.
A Politico írta meg, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottságnak új ötlete támadt a fenyegető energiaválság kezelésére: meg kell tanítani az európaiakat az energiahatékony vezetésre.
A javaslat egy új energiatakarékossági ötletcsomag része – amely a kötelező otthoni munkavégzéstől (home office) a tömegközlekedési támogatásokig terjed –, amivel az EU az Iránban zajló háború súlyosbodó következményeire készül.
A befolyásos brüsszeli lap birtokába jutott, és várhatóan jövő hét szerdán nyilvánosan is meghirdetett vészhelyzeti energiacsomag-tervezetben az Európai Bizottság az intézkedések széles skáláját vázolja fel a fogyasztás csökkentése érdekében. Ezt nevezve az importált üzemanyagoktól való függőség mérséklésének leggyorsabb és legolcsóbb módjának.
Európa nem engedheti meg magának, hogy továbbra is ki legyen szolgáltatva az egyre gyakoribb energetikai sokkhatásoknak – olvasható a dokumentumban.
A javaslat legnagyobb részét a napi szokásokat célzó gyakorlati ajánlások alkotják. Ezek közé tartozik a
tudatosságnövelés és képzések felajánlása az öko-vezetésről az üzemanyag-fogyasztás visszafogása érdekében,
ahogy városi autómentes napokat, a kerékpársávok bővítését, a teherkerékpárok népszerűsítését a házhoz szállításoknál, valamint a vállalatok kötelezését a munkahelyi repülőutak korlátozására is indokoltnak tartják. A kormányokat arra is ösztönzik, hogy
- népszerűsítsék a heti legalább egynapos távmunkát,
- drasztikusan csökkentsék a tömegközlekedési tarifákat – vagy tegyék azt bizonyos felhasználók számára ingyenessé –,
- és tereljék el az embereket a magánautó-használattól.
További javaslatok közé tartozik a teherhajók lassításának ösztönzése – az úgynevezett „slow steaming” – az üzemanyag-megtakarítás érdekében, valamint a középületek és kereskedelmi létesítmények felkérése a kazánok hőmérsékletének csökkentésére vagy a légkondicionálók beállításainak módosítására.
Ezeket az intézkedéseket arra hivatkozva sürgetik, hogy az Iránban zajló konfliktus továbbra is megbénítja a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelmének 20 százalékát, ami az egekbe szökő árakhoz, valamint kerozin-, gázolaj- és benzinhiány kockázatához vezetett.
Az EU 2025-ben több mint 330 milliárd eurót költött energiaimportra, az iráni háború kezdete óta pedig további 22 milliárd eurót fosszilis tüzelőanyagok importjára
– jelentette ki hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Szerinte ez rávilágít arra a negatív trendre, amelyet a válság gyakorol a gazdaságra. Figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroshoz köthető fennakadások még az ellenségeskedések alábbhagyása esetén is fennmaradhatnak.
Bár az EU tisztviselői hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs közvetlen ellátási hiány, Brüsszel arra számít, hogy az áringadozás továbbra is sújtja majd a fogyasztókat és a vállalkozásokat, így a keresletcsökkentés sürgető prioritássá vált.
Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa már március végén sürgette az európaiakat, hogy dolgozzanak otthonról és mérsékeljék az utazásaikat Akkor „nagyon súlyos helyzetre” figyelmeztetett, amelynek nem látni a végét. Március 20-án a Nemzetközi Energia Ügynökség is közzétett egy hasonló listát a keresletoldali intézkedésekről.
Nem csak spórolni akar az EU az energiával
A fogyasztáscsökkentésre való felhívások mellett a Bizottság tervezete nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók védelmére is: energiakuponokkal, jövedelemtámogatással, a kikapcsolások ideiglenes tilalmával, valamint az elektromos áramot és a tiszta technológiákat érintő adócsökkentésekkel segítenék őket.
A tervezet körvonalaz egy sor szélesebb körű strukturális beavatkozást is a piac stabilizálása érdekében, beleértve
az uniós gáztárolás és az olajkészletek felszabadításának szorosabb összehangolását,
valamint a hazai tiszta energiaforrások – például a geotermikus energia és a megújuló hidrogén – gyorsabb bevezetését.
Az Európai Bizottság emellett jelzi a sokat vitatott uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretrendszerének esetleges módosítását, és nyitva hagyja a kaput az energiacégekre kivetett nemzeti extraprofitadók előtt is.