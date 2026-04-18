Azért ez már tényleg elképesztő: az EU új szabályokat akar az autóvezetésben, hogy a sofőrök ne használjanak annyi üzemanyagot – mindenkit átképeznének

Az EU az úgy nevezett „öko-vezetés” oktatással ösztönöz az üzemanyaghiány kezelésére. Brüsszel abban bízik, hogy a tudatosabb vezetési szokásokkal benzint és gázolajat takaríthatnak meg, ami az iráni energiaválság elhúzódása miatt feltétlenül szükséges.

A Politico írta meg, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottságnak új ötlete támadt a fenyegető energiaválság kezelésére: meg kell tanítani az európaiakat az energiahatékony vezetésre.

A javaslat egy új energiatakarékossági ötletcsomag része – amely a kötelező otthoni munkavégzéstől (home office) a tömegközlekedési támogatásokig terjed –, amivel az EU az Iránban zajló háború súlyosbodó következményeire készül.

A befolyásos brüsszeli lap birtokába jutott, és várhatóan jövő hét szerdán nyilvánosan is meghirdetett vészhelyzeti energiacsomag-tervezetben az Európai Bizottság az intézkedések széles skáláját vázolja fel a fogyasztás csökkentése érdekében. Ezt nevezve az importált üzemanyagoktól való függőség mérséklésének leggyorsabb és legolcsóbb módjának.

Európa nem engedheti meg magának, hogy továbbra is ki legyen szolgáltatva az egyre gyakoribb energetikai sokkhatásoknak – olvasható a dokumentumban.

A javaslat legnagyobb részét a napi szokásokat célzó gyakorlati ajánlások alkotják. Ezek közé tartozik a

tudatosságnövelés és képzések felajánlása az öko-vezetésről az üzemanyag-fogyasztás visszafogása érdekében,

ahogy városi autómentes napokat, a kerékpársávok bővítését, a teherkerékpárok népszerűsítését a házhoz szállításoknál, valamint a vállalatok kötelezését a munkahelyi repülőutak korlátozására is indokoltnak tartják. A kormányokat arra is ösztönzik, hogy

népszerűsítsék a heti legalább egynapos távmunkát,

drasztikusan csökkentsék a tömegközlekedési tarifákat – vagy tegyék azt bizonyos felhasználók számára ingyenessé –,

és tereljék el az embereket a magánautó-használattól.

További javaslatok közé tartozik a teherhajók lassításának ösztönzése – az úgynevezett „slow steaming” – az üzemanyag-megtakarítás érdekében, valamint a középületek és kereskedelmi létesítmények felkérése a kazánok hőmérsékletének csökkentésére vagy a légkondicionálók beállításainak módosítására.