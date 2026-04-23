Kiszivárgott: vészhelyzeti mentőcsomagot dolgozott ki az EU – már most óriási károkat szenvedett el az európai gazdaság

Az Európai Unió több rendkívüli intézkedést is bejelentett, amelyek célja a gazdaság védelme az elszálló energiaköltségekkel szemben. A szerdán ismertetett vészhelyzeti mentőcsomagban megfogalmazott javaslatok rávilágítanak arra a nehéz gazdasági helyzetre, az iráni háború okoz Európának, amely csak nemrég lábalt ki az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben kialakult energiaválságból. Egyes iparágak már most a túlélésért küzdenek.

„Kevesebb mint öt éven belül immár másodszor fizetik meg az európaiak az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség árát” – közölte az Európai Bizottság az intézkedéseket részletező nyilatkozatában. Hozzátették, hogy az Unió a háború kezdete óta további 24 milliárd eurót költött energiaimportra a magasabb árak miatt, anélkül, hogy egyetlen extra energiamolekulához jutott volna – számolt be róla a CNN.

A tervek között szerepel egy páneurópai testület létrehozása, amely gyorsan azonosítaná a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetleges hiányát, valamint koordinálná az üzemanyag-megosztást és a vészhelyzeti készletek felszabadítását az uniós tagállamok között. A Nemzetközi Energiaügynökség és az ACI Europe repülőtéri iparági szervezet egyaránt felhívta a figyelmet arra, hogy Európában – amely repülőgép-üzemanyagának mintegy 70 százalékát importálja – a következő hetekben hiány alakulhat ki ebből az energiahordozóból.

„Az uniós tagállamoknak emellett sürgősen fel kell függeszteniük a légi közlekedést terhelő adókat, hogy mérsékeljék az áremelkedés hatását” – mondta Olivier Jankovec, az ACI Europe főigazgatója az Európai Bizottság javaslataira reagálva. A tervek egyébként jövedelemtámogatást, energiapótlékokat és villamosenergia-adócsökkentéseket is tartalmaznak.

Az iráni háború okozta kínálatcsökkenés – amely már Ázsiát is súlyosan érinti – fokozatosan nyugat felé terjed. Még ha a lehetséges béketárgyalások a héten véget is vetnének a konfliktusnak, az európai gazdaságot ért károk egy része már bekövetkezett. A háztartásokat és vállalkozásokat sújtó nehézségek listája hétről hétre bővül: a magasabb üzemanyag- és élelmiszeráraktól a kevesebb és drágább repülőjáratokig.