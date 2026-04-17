Most fagyott meg a vér Európában, védtelen marad az oroszokkal szemben: Amerika közölte, hogy nem tud több fegyvert küldeni – Ukrajnának sem jut

Az iráni háború miatt késhetnek az amerikaiak Európába irányuló fegyverszállítmányai – tudta meg a Reuters több, névtelenséget kérő forrásból.

A források szerint több európai ország is érintett, köztük a balti térség, Kelet-Európa és Skandinávia államai. A szállítások késése különböző típusú lőszereket foglal magában, köztük olyan eszközöket is, amelyek támadó és védelmi célokra egyaránt használhatók.

A hiány Ukrajnát is érinti, mivel különösen nagy hiány mutatkozik a légvédelmi rendszerek szegmensében. Az Egyesült Államok tömegesen használ PAC-3 Patriot rakétákat ezek elfogására. Pontosan ezekre az elfogó rendszerekre van kritikusan szüksége Ukrajnának az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezéshez, az európai országoknak pedig Oroszország elrettentéséhez.

A szóban forgó fegyverek egy részét az úgynevezett Foreign Military Sales (FMS) program keretében vásárolták meg az európai országok, de azokat még nem szállították le. Az amerikai tisztviselők az elmúlt napokban jelezték európai partnereiknek, hogy a szállítások várhatóan csúszni fognak.

A késések rávilágítanak arra, hogy az Irán elleni háború mennyire megterheli az Egyesült Államok bizonyos kulcsfontosságú fegyver- és lőszerkészleteit.

Európai tisztviselők szerint a csúszások nehéz helyzetbe hozzák őket.

Az FMS-program keretében a külföldi országok amerikai gyártású fegyvereket vásárolnak az amerikai kormány logisztikai támogatásával és jóváhagyásával. Donald Trump elnöksége alatt Washington arra ösztönözte európai NATO-partnereit, hogy több amerikai fegyvert vásároljanak – részben azért, hogy Európa hagyományos védelmének terheit nagyobb mértékben az európai országokra hárítsa.

Az ilyen szállítások azonban gyakran késnek, ami miatt az európai országok már inkább európai gyártású fegyverrendszerek beszerzését fontolgatják.

Az Egyesült Államok fegyvereit a világ több, aktív konfliktusában is használják

Már az iráni háború előtt is jelentősen csökkentek az amerikai készletek: az Egyesült Államok több milliárd dollár értékben használt fel fegyvereket és lőszert azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljeskörű letámadást indított Ukrajna ellen, illetve Izrael 2023 végén hadműveleteket indított Gázában.