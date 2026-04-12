A Hormuzi-szoros szinte teljes blokádja miatt az európai repülőterek már néhány héten belül súlyos repülőgépüzemanyag-hiánnyal nézhetnek szembe. Ha a helyzet nem enyhül gyorsan, három héten belül „rendszerszintű üzemanyaghiány” alakulhat ki – figyelmeztetett Olivier Jankovec, az ACI Europe repülőtéri kereskedelmi szövetség vezérigazgatója az Associated Press birtokába jutott, az EU-nak címzett levelében.

Az évtizedek óta megszokott, olcsó és bőséges kerozin korszaka véget ért Európa számára / Fotó: NurPhoto via AFP

A kerozin piacán a fennakadások azért is okoznak óriási gondot, mert ezen üzemanyag globális kínálatának mintegy 40 százaléka halad át békeidőben a Hormuzi-szoroson. Mivel a kerozin előállításához felhasznált kőolaj jelentős része a Hormuzi-szoroson keresztül jut el a finomítókba, így a légi közlekedési iparág erősen függ az energiahordozók globális áramlásának e fojtópontjától. A szorossal kapcsolatos bármilyen fennakadás (vagy akár a lehetősége is) arra kényszeríti a biztosítókat, hogy megemeljék a biztosítási díjakat, a tankerek üzemeltetőit pedig hogy alternatív útvonalakat keressenek.

Ez már a fizikai hiány megjelenése előtt is szűkülő kínálatot és emelkedő árakat eredményez.

Az iparági elemzők szerint az utolsó, a szoros lezárása előtt áthaladó kerozinszállítmányok április 10. körül érhetik el Európát – utána azonban rendkívül bizonytalanná válik az ellátás. Bár az európai légitársaságok szerint hetekre elegendő üzemanyaggal kellene rendelkezniük, a szállítók, úgy tűnik, mégsem tudják garantálni a májusi ellátást. Emiatt pedig

a nyári szezon – Európa legfontosabb utazási időszaka – komoly veszélyben van: magasabb jegyárak, járattörlések és kaotikus nyár fenyegeti az utazókat és a turizmust.

Ha pedig a hiány megzavarja a nyári utazási szezont, az „jelentős károkat” okozhat az európai gazdaságnak. Ezért Olivier Jankovec, az ACI Europe repülőtéri kereskedelmi szövetség vezérigazgatója levélben szólította fel az EU-t, hogy szervezze meg a repülőgép-üzemanyag kollektív beszerzését az európai országok számára, valamint keressen alternatív forrásokat.