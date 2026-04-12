Az évtizedek óta megszokott, olcsó és bőséges kerozin korszaka véget ért Európa számára
A Hormuzi-szoros szinte teljes blokádja miatt az európai repülőterek már néhány héten belül súlyos repülőgépüzemanyag-hiánnyal nézhetnek szembe. Ha a helyzet nem enyhül gyorsan, három héten belül „rendszerszintű üzemanyaghiány” alakulhat ki – figyelmeztetett Olivier Jankovec, az ACI Europe repülőtéri kereskedelmi szövetség vezérigazgatója az Associated Press birtokába jutott, az EU-nak címzett levelében.
A kerozin piacán a fennakadások azért is okoznak óriási gondot, mert ezen üzemanyag globális kínálatának mintegy 40 százaléka halad át békeidőben a Hormuzi-szoroson. Mivel a kerozin előállításához felhasznált kőolaj jelentős része a Hormuzi-szoroson keresztül jut el a finomítókba, így a légi közlekedési iparág erősen függ az energiahordozók globális áramlásának e fojtópontjától. A szorossal kapcsolatos bármilyen fennakadás (vagy akár a lehetősége is) arra kényszeríti a biztosítókat, hogy megemeljék a biztosítási díjakat, a tankerek üzemeltetőit pedig hogy alternatív útvonalakat keressenek.
Ez már a fizikai hiány megjelenése előtt is szűkülő kínálatot és emelkedő árakat eredményez.
Az iparági elemzők szerint az utolsó, a szoros lezárása előtt áthaladó kerozinszállítmányok április 10. körül érhetik el Európát – utána azonban rendkívül bizonytalanná válik az ellátás. Bár az európai légitársaságok szerint hetekre elegendő üzemanyaggal kellene rendelkezniük, a szállítók, úgy tűnik, mégsem tudják garantálni a májusi ellátást. Emiatt pedig
a nyári szezon – Európa legfontosabb utazási időszaka – komoly veszélyben van: magasabb jegyárak, járattörlések és kaotikus nyár fenyegeti az utazókat és a turizmust.
Ha pedig a hiány megzavarja a nyári utazási szezont, az „jelentős károkat” okozhat az európai gazdaságnak. Ezért Olivier Jankovec, az ACI Europe repülőtéri kereskedelmi szövetség vezérigazgatója levélben szólította fel az EU-t, hogy szervezze meg a repülőgép-üzemanyag kollektív beszerzését az európai országok számára, valamint keressen alternatív forrásokat.
Az EU Energiaunió munkacsoportja pénteken ülésezett, ahol elismerték, hogy „a repülőgép-üzemanyag továbbra is az elsődleges probléma az importtól való függőség miatt”. Ugyanakkor kijelentették, hogy jelenleg „nincs közvetlen veszély az EU olaj- és gázellátásának biztonságára” a közel-keleti konfliktusok miatt – írta a Bild. Ezért egyelőre nincs szükség a tartalékok felszabadítására, azonban óva intettek a lehetséges hosszú távú kockázatoktól.
Ennek némileg ellentmond, hogy Olaszország számos repülőterén már a múlt hét végén fogyóban volt a kerozin. A húsvéti ünnepekre üzemanyag-korlátozást rendeltek el a légikikötőkben: a polgári utasszállító repülőgépek Velencében és Bolognában már nem tankolhattak, sőt a pilótáknak állítólag azt tanácsolták, hogy lehetőség szerint teli tankkal közelítsék meg az olasz repülőtereket.
A kerozinellátás jövője teljes mértékben az iráni háború kimenetelétől függ
A február végi amerikai-izraeli támadásokat követően Irán gyakorlatilag blokád alá helyezte a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ nyersolaj-szükségletének körülbelül egyötöde halad át.
Bár Irán – a fegyverszünet keretében – engedélyezte egyes hajók áthaladását, ennek ellenére továbbra is szigorúan ellenőrzik és korlátozzák a forgalmat.
Az olajipari szakértők szerint a hajóforgalom szinte alig nőtt a kulcsfontosságú átjárón a Donald Trumppal kötött tűzszüneti megállapodás óta.
Az iráni konfliktus ráadásul nem csupán a kerozinárakról szól. A háború széles körű légtérzárakat idézett elő, kényszerítve a légitársaságokat hosszabb útvonalak megtételére, ami tovább növeli az üzemanyag-felhasználást egy olyan időszakban, amikor a kínálat szűkül. Ehhez jönnek még a navigációs kockázatok, mint a GPS-zavarás, valamint a finomítói szűk keresztmetszetek, amelyek korlátozzák a kerozintermelést, még akkor is, ha a nyersolajellátás biztosított. Mindezek miatt a légitársaságok az egész világon nehéz döntésekre kényszerülnek a kapacitás, az árak és a hálózat tervezése terén – írta cikkében az Origo.
Ha a feszültségek enyhülnek, és a szállítási útvonalak újra megnyílnak, a piacok néhány hónapon belül stabilizálódhatnak. Ellenkező esetben Európára olyan nyár várhat, amelyet az üzemanyag felhasználásának szabályozása, menetrendi zavarok és emelkedő viteldíjak határoznak meg.