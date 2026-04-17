Deviza
EUR/HUF361,14 -1,05% USD/HUF306,28 -1,13% GBP/HUF414,94 -0,95% CHF/HUF392,77 -0,71% PLN/HUF85,44 -0,73% RON/HUF70,85 -1,07% CZK/HUF14,88 -0,79% EUR/HUF361,14 -1,05% USD/HUF306,28 -1,13% GBP/HUF414,94 -0,95% CHF/HUF392,77 -0,71% PLN/HUF85,44 -0,73% RON/HUF70,85 -1,07% CZK/HUF14,88 -0,79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Európa
társadalom
gazdaság
népesség

Európa elfogy: drámai trendek fenyegetnek, több mint 50 millióval csökken a lakosságszám – súlyos gazdasági következmények elé nézünk, összeroskadhat a rendszer

Az előrejelzések szerint 2100-ig az Európai Unió népessége 11,7 százalékkal csökken majd, ami 53 millió főt jelent. A folyamat gazdasági és társadalmi következményei pedig súlyosak lehetnek.
Nagy Krisztián
2026.04.17., 19:03
Fotó: Shutterstock

Európa népessége egyre fogy és ez számos problémát okozhat a nem is olyan távoli jövőben. Az államszövetség és a tagállamok vezetőit szorítja az idő, hogy megoldást találjanak erre az égető problémára.

Az elfogyó Európa: zsugorodik az öreg kontinens
Az elfogyó Európa / Fotó: Raketir / Shutterstock

Tagállami szinten már voltak törekvések a születésszámok felpörgetésére, átmeneti sikerek születtek is, azonban az elmúlt évek turbulens gazdasági és geopolitikai folyamatai rontották a gyermekvállalási kedvet.

Az európai társadalom szerkezete 

Az Európai Unió előrejelzései szerint 2100-ig az államszövetség népessége 11,7 százalékkal csökken majd, ami 53 millió főt jelent.

2025-ben az Európai Unió népességét 451,8 millió főre becsülték, miután 2022-ben a Covid-19 járványt követően visszaesés volt megfigyelhető  születésekben. A becslések szerint a népesség a következő három évben növekszik majd, a 2029-es tetőzést követően pedig fokozatosan esni fog, 2100-ra csupán 398,8 millióval fővel számol az Eurostat.

Az Európai Unió népessége, historikus adat (2001-2024), és előrejelzés (2025-2100)
 

Az Eurostat adatai a frissen közzétett népesség-előrejelzésekből származnak. A számítások az Európai Unió országainak termékenységi, halandósági és migrációs mintázatainak részleges konvergenciájára vonatkozó becsléseken alapulnak. 

A népességfogyás mellett hatalmas kihívást jelent az elöregedő társadalom problémája. 2025 és 2100 között a gyermekek, a fiatalok és a munkaképes korú népesség aránya az Európai Unió teljes népességén belül várhatóan csökkenni fog. A gyermekek és fiatalok (0-19 évesek) aránya a társadalmon belül várhatóan 20 százalékról 17 százalékra esik majd, míg

a munkaképes korú népesség (20-64 évesek) aránya 58 százalékról 50 százalékra csökken 2100-ra.

Az Európai Unió népességének kor és nemek szerinti összetétele
 

Míg a fiatalok és a munkaképes korú népesség csökken, addig az idősebb korcsoportok (65 éves és idősebbek) aránya várhatóan növekszik. A 65-79 évesek aránya az előrejelzések szerint 16 százalékról 17 százalékra emelkedik 2100-ig, míg a 80 éves és annál idősebbek aránya 10 százalékponttal nő majd, előreláthatóan 6 százalékról 16 százalékra.  

A korfa egyértelműen egy öregedő társadalom képét festi le. A grafikon egy olyan társadalmat ábrázol, amelyben a várható élettartam magas, a halandóság és a születési ráta pedig alacsony.

A népesség túlnyomóan 50 év feletti, munkaképes korú emberekből áll, míg a 20 év alatti fiatalok aránya igen alacsony.

Amennyiben a trendek nem változnak, akkor a népességfogyás elkerülhetetlen, és az idősebbek aránya egyre gyorsabb ütemben növekszik majd a fiatalokkal és a munkaképes korú népességgel szemben.

Az öregedő társadalom hatásai

Egy öregedő társadalom számos komoly gazdasági és társadalmi problémával találhatja szemben magát:

  • Munkaerőhiány: a munkaerőképes korú népesség csökkenése miatt hiány alakulhat ki a munkaerőpiacokon.
  • Összeomló nyugdíjrendszer: Kevesebb aktív dolgozóra jut egyre több nyugdíjas, ami hosszú távon fenntarthatatlanná teheti a rendszert.
  • Az egészségügyi és szociális ellátórendszer kiadásainak növekedése: Az egyre öregedő népesség nagyobb fokú egészségügyi ellátást igényel, ami megterhelheti az államháztartást.
  • Lassuló gazdasági növekedés: A munkaerőhiány és a fogyasztás csökkenése gátolhatja a gazdasági fejlődést.
  • Generációk közötti feszültség: Az eltérő szociális és gazdasági igények nyomán viták alakulhatnak ki az erőforrások felosztását illetően.

Nemzetközi helyzet

Nem csupán az Európai Unió társadalma öregszik, a negatív irányú változások a jóléti társadalmak nagy részét érintik, míg a fejlődő országok többségében a születésszámok felívelő pályán vannak.

India, ami a következő évtizedekben a nagyhatalmi csatározások nagy nyertese lehet, továbbra is gyarapszik, a népességszám tetőzése 2060 körül várható, ám az ENSZ előrejelzésének medián értéke szerint 2100-ban még így is 100 millióval élnek majd többen a hatalmas országban, mint napjainkban, ami megközelítőleg 1,57 milliárd főt jelent.

Kínában a hosszú évekig tartó egykepolitikának, valamint a gyors gazdasági fejlődésnek és a növekvő életszínvonalnak köszönhetően a népességszám 2021-2022 környékén tetőzött, azóta csökkenő tendencia figyelhető meg. Az előrejelzések meredek zuhanást prognosztizálnak, 2100-ra az ENSZ kutatásai szerint a népességszám 630 millió fő környékén lesz.

Oroszország szintén romló statisztikákat produkál, az ukrajnai háború kitörése óta egy folyamatos negatív trend figyelhető meg, és mivel a fiatal, családalapítás előtt álló férfiak egy része elesett a háborúban, a folyamat tovább gyorsulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából 128 millió fő lehet az ország lakossága 2100-ra.

A fejlett Egyesült Államok kivételnek számít. A népeség az 1950-es évek óta töretlenül növekszik, kis mértékű lassulás csak a Covid-19 járvány idején volt megfigyelhető. Az ENSZ szerint 2100-ra a népesség nagyjából 430-440 millió fő lesz.

Az amerikai népességnövekedés fő oka a migráció, ezért Donald Trump elnök szigorú migrációs politikája negatív irányba mozdíthatja a trendeket. Európában a tömeges, sokkszerű és kontroll nélküli bevándorlás nem volt képes megállítani a népességfogyást, csupán fékezte a folyamatot, azonban a befogadó országok társadalmai hatalmas árat fizettek az Európai Unió elhibázott migrációs politikája miatt.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Brüsszelben hirtelen felébredtek, mindenáron atomot akarnak: Kína már kiütéssel győzött és egy baráti tasli is érkezett

Van, ahol mérlegelnek és elmélkednek, van, ahol dolgoznak.
9 perc
Európa

Európa elfogy: drámai trendek fenyegetnek, több mint 50 millióval csökken a lakosságszám – súlyos gazdasági következmények elé nézünk, összeroskadhat a rendszer

Amennyiben a trendek nem változnak, akkor a népességfogyás elkerülhetetlen, és az idősebbek aránya egyre gyorsabb ütemben növekszik majd a fiatalokkal és a munkaképes korú népességgel szemben.
8 perc
Lionel Messi

Ötödosztályú csapatot vett Lionel Messi – gigászi sztárokat nevelt ki a legendás klub

Beckham és Ronaldo nyomdokaiba lépve futballklub-tulajdonos lett az Inter Miami argentin klasszisa.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
