Európa elfogy: drámai trendek fenyegetnek, több mint 50 millióval csökken a lakosságszám – súlyos gazdasági következmények elé nézünk, összeroskadhat a rendszer
Európa népessége egyre fogy és ez számos problémát okozhat a nem is olyan távoli jövőben. Az államszövetség és a tagállamok vezetőit szorítja az idő, hogy megoldást találjanak erre az égető problémára.
Tagállami szinten már voltak törekvések a születésszámok felpörgetésére, átmeneti sikerek születtek is, azonban az elmúlt évek turbulens gazdasági és geopolitikai folyamatai rontották a gyermekvállalási kedvet.
Az európai társadalom szerkezete
Az Európai Unió előrejelzései szerint 2100-ig az államszövetség népessége 11,7 százalékkal csökken majd, ami 53 millió főt jelent.
2025-ben az Európai Unió népességét 451,8 millió főre becsülték, miután 2022-ben a Covid-19 járványt követően visszaesés volt megfigyelhető születésekben. A becslések szerint a népesség a következő három évben növekszik majd, a 2029-es tetőzést követően pedig fokozatosan esni fog, 2100-ra csupán 398,8 millióval fővel számol az Eurostat.
Az Eurostat adatai a frissen közzétett népesség-előrejelzésekből származnak. A számítások az Európai Unió országainak termékenységi, halandósági és migrációs mintázatainak részleges konvergenciájára vonatkozó becsléseken alapulnak.
A népességfogyás mellett hatalmas kihívást jelent az elöregedő társadalom problémája. 2025 és 2100 között a gyermekek, a fiatalok és a munkaképes korú népesség aránya az Európai Unió teljes népességén belül várhatóan csökkenni fog. A gyermekek és fiatalok (0-19 évesek) aránya a társadalmon belül várhatóan 20 százalékról 17 százalékra esik majd, míg
a munkaképes korú népesség (20-64 évesek) aránya 58 százalékról 50 százalékra csökken 2100-ra.
Míg a fiatalok és a munkaképes korú népesség csökken, addig az idősebb korcsoportok (65 éves és idősebbek) aránya várhatóan növekszik. A 65-79 évesek aránya az előrejelzések szerint 16 százalékról 17 százalékra emelkedik 2100-ig, míg a 80 éves és annál idősebbek aránya 10 százalékponttal nő majd, előreláthatóan 6 százalékról 16 százalékra.
A korfa egyértelműen egy öregedő társadalom képét festi le. A grafikon egy olyan társadalmat ábrázol, amelyben a várható élettartam magas, a halandóság és a születési ráta pedig alacsony.
A népesség túlnyomóan 50 év feletti, munkaképes korú emberekből áll, míg a 20 év alatti fiatalok aránya igen alacsony.
Amennyiben a trendek nem változnak, akkor a népességfogyás elkerülhetetlen, és az idősebbek aránya egyre gyorsabb ütemben növekszik majd a fiatalokkal és a munkaképes korú népességgel szemben.
Az öregedő társadalom hatásai
Egy öregedő társadalom számos komoly gazdasági és társadalmi problémával találhatja szemben magát:
- Munkaerőhiány: a munkaerőképes korú népesség csökkenése miatt hiány alakulhat ki a munkaerőpiacokon.
- Összeomló nyugdíjrendszer: Kevesebb aktív dolgozóra jut egyre több nyugdíjas, ami hosszú távon fenntarthatatlanná teheti a rendszert.
- Az egészségügyi és szociális ellátórendszer kiadásainak növekedése: Az egyre öregedő népesség nagyobb fokú egészségügyi ellátást igényel, ami megterhelheti az államháztartást.
- Lassuló gazdasági növekedés: A munkaerőhiány és a fogyasztás csökkenése gátolhatja a gazdasági fejlődést.
- Generációk közötti feszültség: Az eltérő szociális és gazdasági igények nyomán viták alakulhatnak ki az erőforrások felosztását illetően.
Nemzetközi helyzet
Nem csupán az Európai Unió társadalma öregszik, a negatív irányú változások a jóléti társadalmak nagy részét érintik, míg a fejlődő országok többségében a születésszámok felívelő pályán vannak.
India, ami a következő évtizedekben a nagyhatalmi csatározások nagy nyertese lehet, továbbra is gyarapszik, a népességszám tetőzése 2060 körül várható, ám az ENSZ előrejelzésének medián értéke szerint 2100-ban még így is 100 millióval élnek majd többen a hatalmas országban, mint napjainkban, ami megközelítőleg 1,57 milliárd főt jelent.
Kínában a hosszú évekig tartó egykepolitikának, valamint a gyors gazdasági fejlődésnek és a növekvő életszínvonalnak köszönhetően a népességszám 2021-2022 környékén tetőzött, azóta csökkenő tendencia figyelhető meg. Az előrejelzések meredek zuhanást prognosztizálnak, 2100-ra az ENSZ kutatásai szerint a népességszám 630 millió fő környékén lesz.
Oroszország szintén romló statisztikákat produkál, az ukrajnai háború kitörése óta egy folyamatos negatív trend figyelhető meg, és mivel a fiatal, családalapítás előtt álló férfiak egy része elesett a háborúban, a folyamat tovább gyorsulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából 128 millió fő lehet az ország lakossága 2100-ra.
A fejlett Egyesült Államok kivételnek számít. A népeség az 1950-es évek óta töretlenül növekszik, kis mértékű lassulás csak a Covid-19 járvány idején volt megfigyelhető. Az ENSZ szerint 2100-ra a népesség nagyjából 430-440 millió fő lesz.
Az amerikai népességnövekedés fő oka a migráció, ezért Donald Trump elnök szigorú migrációs politikája negatív irányba mozdíthatja a trendeket. Európában a tömeges, sokkszerű és kontroll nélküli bevándorlás nem volt képes megállítani a népességfogyást, csupán fékezte a folyamatot, azonban a befogadó országok társadalmai hatalmas árat fizettek az Európai Unió elhibázott migrációs politikája miatt.