Európa elfogy: drámai trendek fenyegetnek, több mint 50 millióval csökken a lakosságszám – súlyos gazdasági következmények elé nézünk, összeroskadhat a rendszer

Európa népessége egyre fogy és ez számos problémát okozhat a nem is olyan távoli jövőben. Az államszövetség és a tagállamok vezetőit szorítja az idő, hogy megoldást találjanak erre az égető problémára.

Tagállami szinten már voltak törekvések a születésszámok felpörgetésére, átmeneti sikerek születtek is, azonban az elmúlt évek turbulens gazdasági és geopolitikai folyamatai rontották a gyermekvállalási kedvet.

Az európai társadalom szerkezete

Az Európai Unió előrejelzései szerint 2100-ig az államszövetség népessége 11,7 százalékkal csökken majd, ami 53 millió főt jelent.

2025-ben az Európai Unió népességét 451,8 millió főre becsülték, miután 2022-ben a Covid-19 járványt követően visszaesés volt megfigyelhető születésekben. A becslések szerint a népesség a következő három évben növekszik majd, a 2029-es tetőzést követően pedig fokozatosan esni fog, 2100-ra csupán 398,8 millióval fővel számol az Eurostat.

Az Eurostat adatai a frissen közzétett népesség-előrejelzésekből származnak. A számítások az Európai Unió országainak termékenységi, halandósági és migrációs mintázatainak részleges konvergenciájára vonatkozó becsléseken alapulnak.

A népességfogyás mellett hatalmas kihívást jelent az elöregedő társadalom problémája. 2025 és 2100 között a gyermekek, a fiatalok és a munkaképes korú népesség aránya az Európai Unió teljes népességén belül várhatóan csökkenni fog. A gyermekek és fiatalok (0-19 évesek) aránya a társadalmon belül várhatóan 20 százalékról 17 százalékra esik majd, míg

a munkaképes korú népesség (20-64 évesek) aránya 58 százalékról 50 százalékra csökken 2100-ra.

Míg a fiatalok és a munkaképes korú népesség csökken, addig az idősebb korcsoportok (65 éves és idősebbek) aránya várhatóan növekszik. A 65-79 évesek aránya az előrejelzések szerint 16 százalékról 17 százalékra emelkedik 2100-ig, míg a 80 éves és annál idősebbek aránya 10 százalékponttal nő majd, előreláthatóan 6 százalékról 16 százalékra.

A korfa egyértelműen egy öregedő társadalom képét festi le. A grafikon egy olyan társadalmat ábrázol, amelyben a várható élettartam magas, a halandóság és a születési ráta pedig alacsony.

A népesség túlnyomóan 50 év feletti, munkaképes korú emberekből áll, míg a 20 év alatti fiatalok aránya igen alacsony.

Amennyiben a trendek nem változnak, akkor a népességfogyás elkerülhetetlen, és az idősebbek aránya egyre gyorsabb ütemben növekszik majd a fiatalokkal és a munkaképes korú népességgel szemben.