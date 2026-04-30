Ezek lesznek Európa erős országai, megnevezte őket Trump energiaminisztere: „Párizsba, Londonba nem megyek"

Az amerikai energiaminiszter nyilván "hazabeszél", ha Európa gazdasági kilátásairól tesz erős megállapításokat. Chris Wright szerdai dubrovniki megjegyzései azonban már csak abból a szempontból is megfontolandóak, kikkel gondolja kívánatosnak üzleteket kötni Washington, és még inkább, ha szó szerint vesszük, amit mond. Nyilatkozata Magyarországra is utal egyébként, a házigazda horvátokat pedig – akikkel több energiavonatkozású ügyben is feszültségbe keveredett Budapest –, kifejezetten meg is dicsérte.

Az önmagát energiamegszállottnak nevező Wright a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) csúcs- és üzleti találkozóján vett részt a horvát városban. A miniszter kijelentette: a 3SI térsége a jövőben Európa gazdaságilag legerősebb része lesz – írta a horvát index.hr.

A nyugat-európai fővárosok rendre kimaradnak

Sajtótájékoztatóján a miniszter azt fejtegette: miközben ez már a harmadik látogatása egy 3SI tagországban, mióta tavaly februárban elfoglalta hivatalát, sokan kérdezik tőle, miért nem látogat olyan fővárosokba, mint London, Párizs vagy Róma.

Ezek nagyszerű országok, de az energia dinamikája a Három Tenger térségében van

– hangsúlyozta Wright. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert az amerikai exportenergia legnagyobb vásárlói nem ezek az országok.

Mely országok tartoznak a kezdeményezéshez? Nem is mind EU-tag. Délen és keleten, az Adriai- és a Fekete-tengernél a horvátok mellett Szlovénia, Bulgára és Románia, és néhány éve Görögország, a Balti-tengernél Észtország, Lettország és Litvánia mellett Lengyelország, és csatlakozott négy tenger nélküli egykori Monarchia-terület is:

Ausztria,

Csehország,

Magyarország

és Szlovákia is.

Remélem, ez a 13 ország megváltoztatja Európa irányát

– mondta a Trump-adminisztráció lassan megszokottá váló Európa-szkepticizmusával a miniszter, aki a lapjelentés szerint hozzátette: a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger közötti térség a jövőben Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő gazdaságainak ad majd otthont.

Az amerikai beszólt Nyugat-Európának, és kimondta: nem ott lesznek Európa erős országai

„Nagyon optimista vagyok ezen országok gazdasági jövőjét illetően” – folytatta, kiegészítve azzal: 13 olyan országról van szó, amelyek nyitottak az energetika és a szabályozás átalakítására annak érdekében, hogy befektetéseket vonzzanak.

Reméljük, hogy ők adják majd meg az alaphangot, és megváltoztatják azt az irányt, amerre egész Európa halad

– szólt be Brüsszelnek Wright, aki gyakran bírálja az „öreg Európát”, amely szerinte „klímariogatással” és energiaszabályozásokkal saját gazdaságát gyengítette.