Európa hanyatlása új fokra ért – újabb, Moldova méretű ázsiai sziget tőzsdéje nőtte túl Londont
Minden technológiai ugrás Európa fényét és erejét fokozza – ez már történelem, mára rendre a fordítottja történik. A globalizációtól sem azt remélte a Nyugat, amit végül kapott, megfordítani nem képes, és az erős Egyesült Államok oldalán rendre a gyenge Európa kerül a bot rosszabbik végére. Ennek a folyamatnak újabb állomásáról számol be a Bloomberg.
Tajvan megelőzte az Egyesült Királyságot a részvénypiaci érték alapján, miután a sziget technológiai vállalatai ismét népszerűvé váltak az iráni háború további enyhülésével kapcsolatos remények közepette – írja a csütörtöki jelentés.
Ahhoz, hogy ezt a gazdasági fejleményt tudjuk hová tenni, kell a történelmi alap. A Nyugat globális előretörésének alapja technológiai fölénye volt, ennek oszlopa pedig tőkepiaca. A nemzetközi tőzsdék „anyja” London, amelyet a 20. században túlnőtt New York, a mi századunkra azonban beköszöntött Ázsia előretörésének kora.
A friss fejlemény: a világ piacaira kiváló rálátással rendelkező Bloomberg saját adatai szerint
- Tajvan piaci kapitalizációja – azaz a szigeten elsődlegesen jegyzett vállalatok összértéke – szerdára 4,14 ezermilliárd dollárra emelkedett.
Ami igazán érdekes, hogy kit előztek meg: az Egyesült Királyság piaca körülbelül 4,09 ezermilliárd dollárt ért.
Ez sem önmagában fontos, hanem
- egyrészt azért, mert egy egyre világosabb trendet erősít meg,
- másrészt mert erre nagyon jellemző, hogy mi volt a helycsere oka: egy újabb hullám a világban zajló technológiai változásokban, amelyekből a múltban a Nyugat jött ki jól, a történelem legutóbbi szakaszában azonban Európát mind hátrébb taszítják,
- és akkor történik, amikor Európa heteken belül kifogy a kerozinból – nem csillapul az iráni háború.
Európa visszaszorulása és Ázsia előretörése trendszerű: a tőke nem hazudik
Világos trendről van szó.
Amerika már rég megelőzte a londoni tőzsdét, aztán jött Japán, a történelmi közelmúltban jöttek a kínai tőzsdék, a nagyok közé került Szaúd-Arábia is.
A Covid-világjárvány lecsengésének időszakában, az ukrajnai háború kitörésekor, 2022 márciusában ütött be először, hogy Londont a valamikori brit gyarmati ékkő, India is megelőzte. Aztán oda-vissza előzgették egymást, de a világ legnépesebb országa, az Európához képest szélsebesen növekvő gazdaságú India került ki győztesen a versenyből.
Most egy Moldova méretű sziget került a britek elé. Amelyet Európánál még nagyobb mértékben sújt a Hormuz-szoros lezárása.
Tajvan az újabb technológiaváltásnak köszönheti, hogy Európa elé került
Azért az, hogy Moldova méretű, messze nem mond el mindent.
Egy olyan szigetről van szó, amely korábban is élen járt a csúcstechnológiákhoz elengedhetetlen szupercsipek gyártásában, ezek jelentőségét pedig fokozta az új hullám: a mesterséges intelligencia fejlődése.
Ebben Európa éppúgy elmaradt Amerikával és Ázsiával szemben, mint az előző nagy ipari hullámban, a zöldátalakulásban a kínaiakkal szemben.
Az iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása különös mértékben sújt sok ázsiai országot, amelyek az energiabehozataluk jelentős részét korábban ezen az útvonalon intézték. Köztük van Tajvan is, ahol a nagy csipipar hatalmas energiafogyasztó.
Új lehetőség, új válság: rendre Európa jut át utolsónak a forgóajtón
Az energiaárak elszaladása mégis Európát üti meg jobban. Kína készletei feltöltésével jól felkészült, miközben Európa nem. Tajvan esetében a „too big to fail” elve érvényesül, azaz „túl nagy, hogy elbukjon”. Nem méretében: csipgyártása olyan fontosságú, hogy a világ nem engedheti meg magának ezeknek a gyáraknak a leállását.
Az egész világ figyeli feszülten, hogy egy Belgium méretű sziget miképp birkózik meg égetővé vált energiaproblémájával. Az iráni háború nem csak Európa versenyképességére mér újabb csapást, fájó bajt jelent itt is, ahol a magyarhoz hasonló rezsicsökkentési rezsimet tartanak fenn, csak kevésbé problémamentesen – a világgazdaság és a politika kritikus pontján.
A háttér az új technológiai áttörés: nem Európában zajlik
London előzése azután történt, hogy a tajpeji Taiex index ledolgozta az iráni háború okozta veszteségeket – az elsők között a nagy piacok közül –, és történelmi csúcsra emelkedett.
A meghatározó Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) – amely a helyi piaci érték több mint 40 százalékát adja – szintén új történelmi csúcsot ért el. A világ legnagyobb csipgyártójáról van szó – és hatalmas energiafogyasztóról –, amely olyan óriások kulcsbeszállítója, mint az Apple, a Nvidia, az AMD és a Qualcomm.
A TSMC-t az erőteljes bevételnövekedés húzta fel, ami alátámasztja kulcsszerepét a globális mesterségesintelligencia- (MI) ellátási láncában – írta a Bloomberg.
Az értékesítés dollárban számolva idén több mint 30 százalékkal nőhet – hangzott el a vállalat egy tajpeji tájékoztatóján a Bloomberg jelentése szerint.
Tajvant továbbra is az MI-hardverek egyik proxyjaként kezelik
– mondta Yoon Ng, a Broadridge Financial Solutions APAC régiós eszközkezelési növekedési megoldásokért felelős vezetője. „Amíg az MI-beruházások lendülete kitart, a tőkebeáramlás is támogató maradhat.”
Tajvan gazdasága sokkal kisebb, mint a brit, a tőkepiaca azonban már nagyobb
Bár Tajvan évi 977 milliárd dolláros gazdasága elmarad az Egyesült Királyság 4,3 ezermilliárd dolláros gazdaságától (a Nemzetközi Valutaalap 2026-os becslései szerint), az MI-hez kapcsolódó termékek erős exportja javítja a növekedési kilátásokat.
A külföldi befektetők áprilisban nettó 8,9 milliárd dollár értékben vásároltak tajvani részvényeket, így a piac rekord havi beáramlás felé tart, miután márciusban rekordnak számító, 28,7 milliárd dolláros kiáramlás történt.
Londont jobban megüti a háború, és a briteknek már nem kell a hazai részvény
Ezzel szemben az Egyesült Királyság FTSE 100 indexe ebben a hónapban kevesebb mint 4 százalékkal emelkedett: fékezi a makacs infláció és az Európa többi részénél magasabb kamatszint miatti aggodalom.
Bár a brit gazdaság az iráni háború kitörése előtt a vártnál gyorsabban nőtt, a konfliktus az összes fejlett gazdaság közül az Egyesült Királyságot érintheti a leginkább, növelve a hitelfelvételi költségeket és súlyosbítva a kormány nehéz helyzetét.
A Goldman Sachs Group Inc. Sharon Bell vezette stratégái szerint változás történt a brit részvénypiac tulajdonosi szerkezetében. Kiemelték a hazai befektetők alacsony részvételét – akik jellemzően alacsony hozamú, alacsony kockázatú eszközökbe fektetnek. Ennek eredményeként a brit részvények 68 százaléka külföldi kézben van, szemben az 1994-es 17 százalékkal – írja a hírügynökség.