Európa hanyatlása új fokra ért – újabb, Moldova méretű ázsiai sziget tőzsdéje nőtte túl Londont

Minden technológiai ugrás Európa fényét és erejét fokozza – ez már történelem, mára rendre a fordítottja történik. A globalizációtól sem azt remélte a Nyugat, amit végül kapott, megfordítani nem képes, és az erős Egyesült Államok oldalán rendre a gyenge Európa kerül a bot rosszabbik végére. Ennek a folyamatnak újabb állomásáról számol be a Bloomberg.

Európa visszaszorulása, Tajvan menetelése: a technológiai fordulat és még az energiaválság is az ázsiaiaknak segít, Európa rendre alulmarad / Fotó: An Rong Xu

Tajvan megelőzte az Egyesült Királyságot a részvénypiaci érték alapján, miután a sziget technológiai vállalatai ismét népszerűvé váltak az iráni háború további enyhülésével kapcsolatos remények közepette – írja a csütörtöki jelentés.

Ahhoz, hogy ezt a gazdasági fejleményt tudjuk hová tenni, kell a történelmi alap. A Nyugat globális előretörésének alapja technológiai fölénye volt, ennek oszlopa pedig tőkepiaca. A nemzetközi tőzsdék „anyja” London, amelyet a 20. században túlnőtt New York, a mi századunkra azonban beköszöntött Ázsia előretörésének kora.

A friss fejlemény: a világ piacaira kiváló rálátással rendelkező Bloomberg saját adatai szerint

Tajvan piaci kapitalizációja – azaz a szigeten elsődlegesen jegyzett vállalatok összértéke – szerdára 4,14 ezermilliárd dollárra emelkedett.

Ami igazán érdekes, hogy kit előztek meg: az Egyesült Királyság piaca körülbelül 4,09 ezermilliárd dollárt ért.

Ez sem önmagában fontos, hanem

egyrészt azért, mert egy egyre világosabb trendet erősít meg, másrészt mert erre nagyon jellemző, hogy mi volt a helycsere oka: egy újabb hullám a világban zajló technológiai változásokban, amelyekből a múltban a Nyugat jött ki jól, a történelem legutóbbi szakaszában azonban Európát mind hátrébb taszítják, és akkor történik, amikor Európa heteken belül kifogy a kerozinból – nem csillapul az iráni háború.

Európa visszaszorulása és Ázsia előretörése trendszerű: a tőke nem hazudik

Világos trendről van szó.

Amerika már rég megelőzte a londoni tőzsdét, aztán jött Japán, a történelmi közelmúltban jöttek a kínai tőzsdék, a nagyok közé került Szaúd-Arábia is.

A Covid-világjárvány lecsengésének időszakában, az ukrajnai háború kitörésekor, 2022 márciusában ütött be először, hogy Londont a valamikori brit gyarmati ékkő, India is megelőzte. Aztán oda-vissza előzgették egymást, de a világ legnépesebb országa, az Európához képest szélsebesen növekvő gazdaságú India került ki győztesen a versenyből.