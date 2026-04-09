A védett árak azonnali kivezetésére szólította fel a kormányt az Európai Bizottság – havi 100 ezer forint családonként a tét

Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely közölte: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője lecsapott a magyarok védett áraira / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Hozzátette: ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta. A miniszter kiemelte Ursula von der Leyen Európai Bizottságának: nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!

Mire is való az üzemanyag védett ára?

Kezelhető szinten tartja és az inflációt is fékezi a magyarországi üzemanyagok március 10. óta hatályos védett ára. A benzin és a gázolaj Európa döntő részében sokkal drágább, mint Magyarországon, de van példa a védett árnál is olcsóbb külföldi termékre.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt, ha egyedül az üzemanyag ára alapján döntenénk, akkor Oroszországban, Fehéroroszországban vagy az Egyesült Államokban kellene élnünk, de vannak más szempontjaink is. Az első két országban a magyarországi, literenként 595 forintos védett ár feléért (átszámolva 273, illetve 293 forintért), a harmadikban a kétharmadáért (377 forintért) mérik a benzint. Nem túl fájdalmas tankolni Grúziában (425 forint) és Törökországban (465 forint) sem a Holtankoljak táblázata szerint.

Magas a benzinár, de nem nekünk a legrosszabb

Bár a benzin és a gázolaj magyarországi piaci ára az európaiak között a magasabbak között van, a piaci árat csak az idelátogató külföldieknek kell fizetniük. A hazai autósok március 10. óta védett áron tankolhatnak, egy nemzetközi összehasonlításban pedig ebből kell kiindulni. Magyarország mellett más országok kormányai hoztak bizonyos védő intézkedéseket azért, hogy az országban legyen elég üzemanyag, és az ára ne fusson az egekbe.

Görögországban például üzemanyagár-támogatást kapnak az alacsonyabb jövedelműek, több országban csökkentették az üzemanyagok adóját, szintén több helyen korlátozzák e termékek kivitelét, Németország ötmilliárd eurós segélycsomagról döntött, amely literenként 20 centes támogatást nyújt a szállítmányozóknak, mezőgazdasági termelőknek és a halászoknak, és az ársapka is több országban terítékre került.