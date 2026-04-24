Kína lecsap a legendás európai fegyvergyártóra, Magyarország is érintett – a fő csapást a csehek kapják, Babis törheti a fejét

Pénteken jelentette be Peking, és máris hatályos: Kína felvett az úgynevezett exportellenőrzési listájára hét európai uniós „entitást”, köztük az egyik legrégebbi és legismertebb európai fegyvercéget, a Browning lőfegyverek legendás gyártóját. Célkeresztbe került az európai hadiipar, és ez talán csak a kezdet.

Az európai hadiiparra csapott le Kína, az érintett nevek közül az FN Herstalét közölték, a legendás lőfegyvergyártóét / Fotó: Belga via AFP

A kínai Kereskedelmi Minisztérium (Mofcom) nyilatkozatáról a kormányzó kommunista párt hivatalos szócsövének tekintendő Global Times számolt be. Azonnal kiderült, hogy a „hetek” zöme – cseh. A neveket azonban nem közölték, a belgiumi, liége-i központú FN Herstal kivételével.

Az utóbbi MAG és M2 géppuskáit a Magyar Honvédség is használja harcjárműveihez és helikoptereihez. Lőfegyverei világszerte elterjedtek, a NATO-országok rég használják őket, és gyakran kerülnek rendőrségi és terrorelhárító egységekhez másutt is a világban. Valamikor Kínában is nagyon kedvelték őket, jól ismertek. A cég említése, egyedüliként a listáról, ezért is szimbolikus üzenet, belföldön és külföldön egyaránt.

Az európai hadiiparra csap le Peking, de mi az oka?

A minisztérium indoklását szó szerint így fogalmazta meg a hivatalos lap:

A döntést Kína nemzetbiztonságának és érdekeinek védelme, valamint a nemzetközi kötelezettségek – például a nonproliferáció – teljesítése érdekében hozták meg, az exportellenőrzési törvény és a kettős felhasználású termékek exportjára vonatkozó szabályozás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

Ezt értelmezni kell, ha ennyi információ alapján nem is lehet száz százalékig:

1. „Kína nemzetbiztonságának és érdekeinek védelme”: miért kell ezeket uniós vállalatok ellen védeni, és pont most, ennyiből nem derül ki. Fogódzót nyújthat talán egy fontos közelmúltbeli fejlemény, és három világgazdaság-jelentés. Az amerikai elnökkel fasírtban lévő, az iráni háborút kritizáló spanyol kormányfő múlt heti látogatásakor, az orosz külügyminisztert várva a kínai elnök Hszi Csin-ping – kihasználva a NATO-n támadt repedést – egyszerre csapott le az USA iráni kalandjára és az EU protekcionizmusára: az exportkorlátozó lépés talán ugyanennek a világpolitikai játszmának az újabb fejezete.

Ez dühíthette fel Pekinget: az EU taktikát váltott, csendben tesz oda a kínaiaknak

Taktikát váltott Kínával kapcsolatban az Európai Unió a hongkongi lap szerint: már nem verik nagydobra a protekcionista lépéseket. A kínai technológia behozatala ellen hoztak csendben döntést Brüsszelben. Ez egy lehetett a sorban, ami úgy feldühítette Pekinget, hogy a napokban félreérthetetlen figyelmeztetést küldött az európaiaknak.

2. A „non-proliferáció” szó általában a tömegpusztító fegyverek – leggyakrabban az atomfegyverek – elterjedésének akadályozására utal. Részletek nélkül nehezen megállapítható, az adott uniós entitások esetében pontosan miről lehet szó, mindenesetre csak ennyiből az sejlik, hogy az iráni atomprogramról szóló, fegyveres konfliktusba torkolló vitához „szól hozzá” ilyen közvetett módon Peking.