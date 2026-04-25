Az Európai Unió szélmalomharcot vív Kínával, mindig későn és kicsit lép

Az Európai Unió különböző mechanizmusokkal próbálja védeni a 27-ek iparát a kínai dömpinggel szemben, és ezeknek az intézkedéseknek ugyan van is némi hatásuk, de szakértők szerint Brüsszel mindig túl későn és túl aprókat lép ahhoz, hogy csökkentse a világ második legnagyobb gazdaságával folytatott kereskedelemben meglévő egyensúlyhiányt.

Az Európai Unió próbál védekezni a kínai import ellen, megduplázta az acélra kivetett vámot

A legutóbbi intézkedések közé tartozik a múlt heti, amikor Brüsszel bejelentette, hogy 50 százalékra emeli a külföldi acélimportra kivetett vámokat, a vámmentes kvótákat pedig 47 százalékkal csökkenti, hogy megvédje a nehézségekkel küzdő iparágat a kínai dömpingtől.

Emellett 2026 első három hónapjában számos dömpingellenes intézkedést is hoztak kínai termékekre, köztük a gyertyákra, a cukorrépára és a foszforsavra, és a külföldi támogatásokról szóló szabályozás (Foreign Subsidies Regulation – FSR) alapján vizsgálatot indítottak Kína legnagyobb szélturbinagyártója, a Goldwind, valamint az e-kereskedelmi óriás JD.com ellen a német elektronikai kiskereskedő Ceconomy felvásárlására irányuló ajánlatuk miatt.

Az FSR az EU válasza a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretein belül nem kezelt külföldi támogatásokra.

A célja a kereskedelmi feltételeket torzító támogatások megakadályozása. Az FSR érelmében 2023. július 12-től kezdődően nem vehetnek részt nem uniós tagállamból származó, torzító mértékű állami támogatást kapó cégek olyan nagyvállalati fúziókban, amelyek hatással lennének a 27-ek belső piacára. Nem nyerhetnek el nagy közbeszerzési szerződéseket sem az EU-ban.

Egyre erősebben lép fel az Európai Unió – de ez nem elég

Az Európai Bizottság ezt a fegyvert vetette be a héten a kínai állami tulajdonban lévő, tőzsdén jegyzett vasúti járműgyártó vállalat, a CRRC ellen is, amelytől a MÁV is vásárol mozdonyokat. A CRRC pályázik egy lisszaboni metróvonal építésére, de Brüsszel azt szeretné, ha a tendereztető konzorcium egy lengyel vállalatot részesítene inkább előnyben.

Ezek a lépések a kínai vállalatok elleni fellépés fokozódását jelzik, és ki is vívták Peking haragját. Az eszkaláció nem csupán az FSR-ben tükröződik – mondta a Nikkei Asia gazdasági hírügynökségnek Emilie Kerstens, a Flint Global társigazgatója, aki vállalatoknak nyújt tanácsadást az uniós kereskedelempolitikával kapcsolatban.

Ha megnézzük a kereskedelmi vizsgálatokat, azok száma évről évre folyamatosan emelkedik, és többségük Kínát célozza meg

– emlékeztetett.