Az orosz–ukrán háború kitörése óta viszonylagos egyetértés van Brüsszelben azzal kapcsolatosan, hogy a védelmi kiadásokat és a hadiipari kapacitásokat növelni kell. Úgy tűnik a törekvések nem teljesítették a hozzájuk fűzött elvárásokat, a szektor kibocsátása jóval alulmúlja az orosz termelést. Az államszövetség ennek ellenére az erőforrásait nem csupán a tagországok felfegyverzésére fordítja, az évek során eurómilliárdok hasznosultak az ukrán védelmi iparban, ám a kontinens nem csupán eszközhiánnyal küzd.

A védelmi biztos elismerte: Európa alulmaradt az Oroszországgal szemben folytatott fegyverkezési versenyben

Amennyiben Donald Trump úgy dönt, hogy valóban kivonja az amerikai csapatokat Európából, akkor az unió vezetése nehéz helyzetbe kerülhet.

Kevés a fegyver, a források pedig fogynak

Az Európai Unió országai egyre több forrást fordítanak fegyverkezésre, ám úgy tűnik ez nem elég. Számos tagország 2025-ben éppen elérte a NATO által korábban megszabott elvárást, amely a GDP 2 százalékában volt meghatározva. A legújabb megállapodás szerint a szövetség tagjainak 2035-re az éves GDP 5 százalékával megegyező forrást kell védelmi kiadásokra fordítaniuk.

Miközben az Európai Unió számos országa nem volt képes megfelelő mennyiségű forrást allokálni a haderő fejlesztésére, Ukrajna az eddig folyósított segélyekből és hitelekből hatalmas beruházásokba kezdett:

Úgy tűnik, hogy az ukránok (az EU-nál) sokkal inkább képesek felpörgetni a fegyvergyártást (…). A legnagyobb problémát az jelenti, hogy minden erőfeszítésünk ellenére, Oroszország jelentős mértékben felülmúl bennünket termelésben. Ez egy nagyon rossz tendencia. Cirkálórakétákból Oroszország évente körülbelül 1200 darabot állít elő, mi csupán 300-at. Az ukránok tavaly kezdték meg az úgynevezett Flamingo cirkálórakéták gyártását, amiből a tervek szerint idén 700 darabot gyártanak majd. Oroszország évente megközelítőleg 1000 ballisztikus rakétát gyárt évente, melyek egy részét bevetik a harcokban. Európa egyáltalán nem gyárt ilyen rakétákat, miközben Ukrajna idén elindítja saját tervezésű ballisztikus rakétáinak gyártását

− elemezte a helyzetet Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa, az Euranet Plus egyik műsorában.