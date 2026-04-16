Deviza
EUR/HUF365,1 +0,51% USD/HUF309,89 +0,71% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,09 +0,37% RON/HUF71,61 +0,34% CZK/HUF15 +0,52% EUR/HUF365,1 +0,51% USD/HUF309,89 +0,71% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,09 +0,37% RON/HUF71,61 +0,34% CZK/HUF15 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69% BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Robert Fico
energia
Orbán Viktor

Fico Orbán Viktor nélkül sem törik meg: Szlovákia ultimátumot adott Ukrajnának a Barátság vezetékről – ez a következménye, ha nem nyitják meg

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben. Robert Fico azonban nem szívesen enged a vétójogából ami az Ukrajnának szánt hadikölcsönt illeti.
VG - MTI
2026.04.16, 21:32

"Ha nem lesz beüzemelve a Barátság kőolajvezeték, de terítékre kerül a 20. csomag, akkor nem hagyjuk azt jóvá, mert nincs más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a Barátság kőolajvezeték újbóli beüzemelésére" – jelentette ki a szlovák külügyminiszter.

Robert Fico szlovákminiszterelnökSzlovákia
Áll a bál a Barátság kőolajvezeték körül, Robert Fico nem engedne az ukrán hadikölcsön vétójából

Juraj Blanár a parlamentben az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön esetleges megvétózásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Azt mondta: Szlovákia nem blokkolja azt, de nem is támogatja már kezdetektől fogva. A miniszterelnök rávilágított: Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól, ezért nem csatlakozik sem az azzal kapcsolatos garanciák vállalásához, sem pedig a kamatok fizetéséhez.

A szlovák hírügynökség megjegyezte: az Ukrajnának szánt hadikölcsön jóváhagyását a Barátság kőolajvezetéken folyó szállítás leállítása miatt eddig csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétózta meg. Hozzátették: a szlovák miniszterelnök még márciusban olyan kijelentést tett a hadikölcsön blokkolásával kapcsolatban, hogy "Szlovákia szükség esetén készen áll arra, hogy átvegye a stafétát Magyarországtól".

Fico egész eddig nem ezt a véleményt osztotta

Blanár később úgy fogalmazott, hogy Pozsony addig fogja blokkolni az említett szankciókat, amíg a Barátság vezetéket újra üzembe nem helyezik. Szerinte ugyanakkor Szlovákia 

nem fogja ellenezni

az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (nagyjából 35 100 milliárd forintos) uniós hitel felszabadítását, amelyet eddig Magyarország blokkolt – értesült a Ceské Noviny. Magyarországon a vasárnapi parlamenti választáson győztes ellenzéki Tisza Párt sikere után kormányváltás várható.

Az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül Ukrajnán át Szlovákiába és Magyarországra januárban szűnt meg. Pozsony és Budapest ezután többször is azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból halogatja a nyersanyag szállításának helyreállítását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi németországi látogatásán azt mondta, hogy a Barátság vezeték április végéig ismét működni fog. Kijev korábban azt állította, hogy a vezetéket orosz támadás rongálta meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
