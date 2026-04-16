Fico Orbán Viktor nélkül sem törik meg: Szlovákia ultimátumot adott Ukrajnának a Barátság vezetékről – ez a következménye, ha nem nyitják meg

"Ha nem lesz beüzemelve a Barátság kőolajvezeték, de terítékre kerül a 20. csomag, akkor nem hagyjuk azt jóvá, mert nincs más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a Barátság kőolajvezeték újbóli beüzemelésére" – jelentette ki a szlovák külügyminiszter.

Juraj Blanár a parlamentben az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön esetleges megvétózásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Azt mondta: Szlovákia nem blokkolja azt, de nem is támogatja már kezdetektől fogva. A miniszterelnök rávilágított: Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól, ezért nem csatlakozik sem az azzal kapcsolatos garanciák vállalásához, sem pedig a kamatok fizetéséhez.

A szlovák hírügynökség megjegyezte: az Ukrajnának szánt hadikölcsön jóváhagyását a Barátság kőolajvezetéken folyó szállítás leállítása miatt eddig csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétózta meg. Hozzátették: a szlovák miniszterelnök még márciusban olyan kijelentést tett a hadikölcsön blokkolásával kapcsolatban, hogy "Szlovákia szükség esetén készen áll arra, hogy átvegye a stafétát Magyarországtól".

Fico egész eddig nem ezt a véleményt osztotta

Blanár később úgy fogalmazott, hogy Pozsony addig fogja blokkolni az említett szankciókat, amíg a Barátság vezetéket újra üzembe nem helyezik. Szerinte ugyanakkor Szlovákia

nem fogja ellenezni

az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (nagyjából 35 100 milliárd forintos) uniós hitel felszabadítását, amelyet eddig Magyarország blokkolt – értesült a Ceské Noviny. Magyarországon a vasárnapi parlamenti választáson győztes ellenzéki Tisza Párt sikere után kormányváltás várható.

Az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül Ukrajnán át Szlovákiába és Magyarországra januárban szűnt meg. Pozsony és Budapest ezután többször is azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból halogatja a nyersanyag szállításának helyreállítását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi németországi látogatásán azt mondta, hogy a Barátság vezeték április végéig ismét működni fog. Kijev korábban azt állította, hogy a vezetéket orosz támadás rongálta meg.