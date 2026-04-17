Óriási fordulat jöhet Európában: elbukhat az orosz gáz kitiltása, Szlovákia fellázadt – Robert Fico bíróságra megy

Szlovákia az Európai Unió bíróságához fordul az orosz gáz importját tiltó brüsszeli döntés miatt. Robert Fico szerint Brüsszel jogsértően kerülte meg a tagállamok vétójogát.

Fico szerint Brüsszel átlépte a hatáskörét az orosz gáz ügyében / Fotó: Robert Nemeti / AFP

Szlovákia hivatalosan is jogi támadást indít az Európai Unió ellen az orosz gáz importját tiltó döntés miatt.

Robert Fico pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy kormánya a következő napokban panaszt nyújt be az Európai Unió Bírósága elé.

A szlovák álláspont szerint az uniós döntés elfogadása jogilag vitatható. Pozsony úgy véli, hogy az intézkedést nem minősített többséggel, hanem egyhangú döntéssel kellett volna elfogadni. Fico szerint ezzel Brüsszel olyan eljárást alkalmazott, amely megkerülte egy tagállam vétójogát.

A miniszterelnök szerint az Európai Unió olyan területen használta a minősített többségi szavazást, ahol erre nem lett volna lehetőség. Ez szerinte sérti a tagállami szuverenitást, és precedenst teremthet a jövőbeni döntésekre is.

Boris Susko igazságügyi miniszter szerint az Európai Bizottság javaslata alapján az importtilalmat kereskedelempolitikai kérdésként kezelték, így fogadták el minősített többséggel.

Ugyanakkor a szlovák kormány szerint a döntés valójában kül- és biztonságpolitikai jellegű, amelyhez egyhangú jóváhagyás lett volna szükséges.

Susko arra is rámutatott, hogy más nyersanyagok importtilalma esetében az EU korábban egyhangú döntéssel járt el. Ez tovább erősíti a szlovák érvelést, miszerint az orosz gáz ügyében eltértek a bevett gyakorlattól.

A kereset benyújtása már a célegyenesben van. A dokumentum előkészítése az utolsó fázisban jár, és várhatóan már a jövő héten beadásra kerül. A szlovák kormány azonban nemcsak a döntés megsemmisítését kéri: előzetes intézkedésként azonnali felfüggesztést is kezdeményez.

Ennek oka, hogy a bírósági eljárás akár három évig is elhúzódhat. Ez idő alatt a jelenlegi szabályozás érvényben maradna, ami azt jelentené, hogy Szlovákia nem importálhatna orosz gázt. Fico szerint ez elfogadhatatlan kockázatot jelent az ország számára.