Máris ítéletet mondott Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: ez vár a gazdaságra a választás után – kijózanító, amit az uniós pénzekről állít

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – áll a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott, határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltatja az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a BBB szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította – hangsúlyozza hétfői londoni elemzésében a hitelminősítő.

A Fitch kiemeli, hogy

a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt a 2015–2019 közöti időszak 4,2 százalékos éves átlagától.

A hitelminősítő szerint a gyenge gazdasági növekedés okai között szerepelt a kedvezőtlen külső környezet, a növekvő bizonytalanság és az állami beruházások visszaesése.

Magyarországot emellett gazdaságszerkezeti kihívások is terhelik: a munkatermelékenység stagnál, és romlik a külső árversenyképesség – fogalmaz szektorelemzésében a Fitch Ratings.

A hitelminősítő ugyanakkor közölte: várakozása szerint a magyar gazdaság növekedési üteme az idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul.