Máris ítéletet mondott Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: ez vár a gazdaságra a választás után – kijózanító, amit az uniós pénzekről állít

Az új magyar kormány komoly gazdasági örökséget vesz át: lassú növekedés, magas hiány és emelkedő államadósság nehezíti a mozgásterét. A Fitch Ratings szerint ugyanakkor az EU-val való viszony javulása és az uniós források esetleges felszabadítása fordulatot hozhat a kilátásokban.
VG/MTI
2026.04.14, 07:37
Frissítve: 2026.04.14, 08:18

A választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt – áll a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

 Fitch Ratings: ez vár a gazdaságra a választás után – kijózanító, amit az uniós pénzekről állít / Fotó AFP

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott, határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltatja az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings londoni elemzői közölték: a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítják, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

A választások előtti költségvetési lazítás által a közfinanszírozási helyzetre gyakorolt hatás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt az egyik tényezője annak, hogy a Fitch Ratings tavaly decemberben a BBB szintű magyar szuverén besorolás kilátását negatívra módosította – hangsúlyozza hétfői londoni elemzésében a hitelminősítő.

A Fitch kiemeli, hogy 

a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék (GDP) éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt, vagyis a növekedés üteme messze elmaradt a 2015–2019 közöti időszak 4,2 százalékos éves átlagától.

A hitelminősítő szerint a gyenge gazdasági növekedés okai között szerepelt a kedvezőtlen külső környezet, a növekvő bizonytalanság és az állami beruházások visszaesése.

Magyarországot emellett gazdaságszerkezeti kihívások is terhelik: a munkatermelékenység stagnál, és romlik a külső árversenyképesség – fogalmaz szektorelemzésében a Fitch Ratings.

A hitelminősítő ugyanakkor közölte: várakozása szerint a magyar gazdaság növekedési üteme az idén 2 százalékra, 2027-ben 2,4 százalékra gyorsul.

Ennek a gyorsulásnak a hajtóerői között szerepel a Fitch elemzői szerint a magánszektor fogyasztásának fellendülése, ami a választások előtti költségvetési lazítás egyik velejárója, valamint a beruházások erősödése és az autópari, illetve az akkumulátorgyártási ágazatok teremtette új exportkapacitások belépése.

A hitelminősítő mindazonáltal kiemeli: ha a közel-keleti háború által felhajtott energiaárak tartósan magasan maradnak, az kockázatokkal terhelheti ezt az előrejelzést, mivel Magyarország nettó energiaimportőr, és a magyar gazdaság teljesítménye erőteljesen függ az Európai Unió gazdaságának növekedésétől is.

Magyar Péter nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt szupertöbbsége valószínűleg javítja majd az együttműködést Brüsszellel, 

például az Ukrajnának szánt finanszírozás blokkolásának esetleges megszüntetése révén, valamint olyan szakpolitikai intézkedések nyomán, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat – áll a Fitch Ratings elemzésében.

A hitelminősítő szerint mindez lehetővé teheti a Magyarország számára jelenleg befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását, bár az egyelőre nem egyértelmű, hogy az uniós folyósítások teljes körű felújítása milyen gyorsan javítaná a magyar gazdaság növekedési kilátásait.

A Fitch közölte: jelenlegi várakozása szerint a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány az idén 5,6 százalékra növekszik a tavaly mért 4,7 százalékról, mindenekelőtt a választások előtti jelentős költségvetési lazítás és az energiaárak ellentételezését célzó támogatások miatt.

A hitelminősítő előrejelzése ugyanakkor 5 százalékra csökkenő GDP-arányos deficitet valószínűsít 2027-re.

Középtávú költségvetési konszolidációs stratégiájának kidolgozása után az új magyar kormánynak helyre kell állítania a költségvetési politikába vetett bizalmat, és meg kell erősítenie a költségvetési keretrendszert, tekintettel arra, hogy az utóbbi években gyakran módosultak a költségvetési célok, és az ország sokszor eltért a kijelölt költségvetéspolitikai célkitűzésektől – fogalmaz elemzésében a Fitch Ratings.

A cég szerint az adósságállomány csökkentése melletti kötelezettségvállalás nincs összhangban a választások előtti teljesítménnyel, mivel a GDP-arányos államadósság mértéke a 2023-ban mért 73,3 százalékról 2024-ben 73,5 százalékra, tavaly 74,6 százalékra emelkedett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu