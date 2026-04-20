Újabb milliós nagyságrendű járművisszahívást jelentet be a Ford: a legnépszerűbb modelljük vérzett el

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) a 2015–2017-es modellévű Ford F-150-esek visszahívását rendelte el a hirtelen visszaváltás kockázata miatt, amely akár a 3 tonnás járművek feletti kontroll elvesztéséhez is vezethet – írta a CBSnews.

A Ford legnépszerűbb modelljéből majdnem másfél milliót érint a veszélyes hiba, amiért visszarendelik a szóban forgó járműveket / Fotó: Scott Olson / Getty Images North America

Ford: már balesetek is köthetők a hibás járművekhez

A visszahívási jelentésében az NHTSA azt írta, hogy a járműtulajdonosok a műszerfalon egy világító hibajelző lámpát is észlelhetnek, ha probléma lenne a sebességváltóval.

Rengeteg panasz érkezett a 2015–2017-es, „6R80” sebességváltóval felszerelt F-150 pickupokkal kapcsolatban.

A Ford eddig két sérülésről és egy balesetről tud, amelyek potenciálisan a sebességváltási problémával hozhatók összefüggésbe.

– számolt be róla a Reuters.

A michigani székhelyű autógyártó április 27-től kezdődően levélben is értesíti a járműtulajdonosokat, akiknek az autóját a kijelölt márkakereskedésekben javítják majd meg.

A Ford 153 visszahívást hajtott végre 2025-ben, a legtöbbet az összes autógyártó közül

A mostani nem az első eset, hogy a Ford jelentős mennyiségű járművet hív vissza biztonsági problémák miatt. Korábban is előfordultak visszahívások fékproblémák, illetve egyéb műszaki hibák miatt, az érintett járműveken ingyenesen végeztek javításokat vagy alkatrészcseréket – írta cikkében az Origo. A vállalat 2025-ben 153 visszahívást jelentett be, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tavaly nem telt el úgy hét, hogy ne rendelt volna vissza járműveket: összesen 12,93 millió autót érintett valamilyen minőségbeli probléma.