A bivalyerős forint és Varga Mihály fontos jelzést kapott, de még ki kell várniuk, mekkora a baj

A forint árfolyama soha nem volt még olyan erős az ukrajnai háború kitörése óta az euró ellenében, mint amit a vasárnapi választás után ért el, amelyet az EU-pénzek visszaszerzését és az euró bevezetését ígérő Tisza Párt nyert. Rendkívül fontos tesztjei vannak azonban hátra ennek a friss bivalyerőnek. A hatalomra lépő párt terveinek részletei és azok végrehajtóinak a személye sem ismert még, és előbb-utóbb az árfolyamnak vissza kell térnie fundamentumaihoz. Erre érkezett most több figyelmeztetés is. Az egyik fontos jelzést Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke adta.

A forint árfolyama attól is függ, mit mond Christine Lagarde, a piac Magyar Péter nyilatkozatait is figyeli

A fundamentumok közé tartozik a hitelminősítők megítélése is.

A Moody’s megerősítette, amit a Fitch is ítélt: az uniós kapcsolatok javulása segítheti a magyar adósságbesorolás javulását. Ugyanakkor mindkét nagy hitelminősítő felhívta a figyelmet arra, hogy az új kormány jelentős költségvetési kihívásokkal néz szembe.

Egy másik alaptényező a dollár kapóssága, illetve a nemzetközi kamatok alakulása. A dollár gyengélkedése nyomán a forint a világ egyik legjobban teljesítő devizája volt az elmúlt majdnem másfél évben a választás előtt is. Az új energiaválság azonban kamataik emelésére kényszerítheti csökkentés helyett a jegybankokat, ami új kedvenceket teremthet.

Ezért jelentett Lagarde interjúja alapvető információt a forint, és a magyar kamatokat meghatározó Magyar Nemzeti Bank számára is.

Ha az EKB emel, és mások is, az MNB pedig nem, miközben a magyar infláció is felpörög – az visszavetheti a forint árfolyamát.

Az EKB elnöke a Bloombergnek beszélt az inflációs kilátásokat felforgató iráni háború hatásairól, illetve az euróövezeti jegybank várható viselkedéséről.

Lagarde szerint az euróövezeti infláció már az EKB előrejelzései fölé gyorsult, de a folyamat még nem jutott odáig, hogy kimondható legyen: kamatemelésre van szükség.