Történelmi mélyponton az óriásgazdaság gázimportja, ők már tudnak valamit: Európa bokán rúgta magát, fizet mint a katonatiszt

Kína tervez, az Európai Unió az árral küszködik – megint kiütközött a stratégiai különbség. Csak rá kell nézni a Kpler legújabb hajókövetési adataira és az európai gázárakra, miközben nem látszik sem az iráni háború, sem az EU–Oroszország-ellenségeskedés vége.

Az új, sokatmondó hír, amiről a Bloomberg számolt be szerdán: Kína LNG-importja a hajókövetési adatok szerint nyolcéves mélypontra eshet, mivel a közel-keleti háború által felhajtott árak visszafogják a keresletet.

A világ egyik legnagyobb LNG-importőrébe irányuló szállítások áprilisban várhatóan mintegy 3,5 millió tonnát tesznek ki, ami körülbelül 30 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál – állítja a hajózási adatokat követő Kpler.

Ha ezt a hivatalos kínai adatok is megerősítik, akkor ez lenne a legalacsonyabb havi szint 2018 áprilisa óta.

Az újraexport is visszaesett. Áprilisban az ország egyetlen szállítmányt sem adott tovább – derül ki a Bloomberg által összeállított hajókövetési adatokból –, ami éles ellentétben áll az egy hónappal korábbi helyzettel, amikor ezek az eladások történelmi csúcsot értek el, több mint 700 000 tonnával.

Kína manőverezik, mint a tengerész, az EU pedig fizet, mint a katonatiszt

Miért sokatmondó mindez? Tükrözi a különbséget Kína, és a versenyképességében egyre inkább mögé és az USA mögé szoruló EU energiastratégiájában.

A három közül az EU és Kína hatalmas energiabehozatalra szorul (miközben az USA előbb földgázban, újabban pedig olajban is nettó exportőrré vált).

Néhány héttel ezelőtt még a következőt jelentettük:

Ázsiába kínai gázszállítmányok tartanak, a felkészületlen EU meg pánikol – Peking degeszre keresi magát

2026. 04. 02. Stagnál a hazai kereslet, van tartalék. Kína nem fog versenyezni a drága LNG-ért, inkább eladja a fölösleget. És keres rajta.

Aki olyan jelentést kezdene kikutatni, hogy az Európai Unió keres a gázon, ne fordítson erre jelentős energiát – nem fog találni. Inkább az ellenkezőjét.

Ami 2026-ot illeti, napjainkat, Európát gazdasági arcul csapásként érte az iráni háború, Kína azonban – bár egy globális energiaár-emelkedésnek energiaimportőrként ők se örülnek – mintha felkészült volna. Nem is csak „mintha”: tartalékaikat feltöltötték, és mint a fenti jelentés mutatja: még adtak is el belőle, mikor senkinek nem volt elég – drágábban.