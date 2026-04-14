Megvan, ez az európai ország válthatja ki az orosz gázt Magyarországon: új csővezeték léphet be a határon, de ez nem elég – térkép
Lengyelországban is téma a magyarországi parlamenti választások eredménye. Magyar Péter a győzelmi beszédében bejelentette, hogy első hivatalos külföldi látogatására Lengyelországba utazik majd, ahol Donald Tusk miniszterelnökkel kíván találkozni. A lengyel sajtó szerint ez a látogatás alkalmat adhat arra is, hogy a magyar felet meggyőzzék a Lengyelországgal való gázügyi együttműködésről.
A Money.pl lengyel gazdasági portál felidézte, az, hogy a Tisza kétharmados többséget szerveztt a parlamentben, lehetőséget ad számára arra, hogy maradéktalanul megvalósítsa választási ígéreteit. Ezek között szerepel többek között Magyarország leválása az orosz energiahordozókról 2035-ig, a Moszkvával kötött szerződések felülvizsgálata, valamint a jó kapcsolatok helyreállítása az Európai Unióval.
„A probléma az, hogy Magyarország energetikája szorosan összekapcsolódott Oroszországgal. Az orosz gázfüggőség jelenleg mintegy 75 százalékos, ami Magyarországot az EU egyik leginkább Oroszországtól függő államává teszi. Ez a kőolajimport esetében ez nyilvánvaló volt, a gáz esetében bonyolultabb, de a leválás továbbra is technikailag megvalósítható” – értékelte a money.pl-nek adott interjúban Szymon Kardas, az European Council on Foreign Relations agytröszt elemzője. A lap szerint Lengyelország már korábban is felajánlotta segítségét Szlovákiának és Magyarországnak az orosz gázról való leválásban.
„Magyarország az Európai Unió döntése értelmében – amely 2027-től teljes tilalmat vezet be az orosz földgáz importjára – köteles legkésőbb 2027. szeptember 30-ig leállítani a behozatalt, legfeljebb 2027 novemberéig tartó haladékkal. Ez azt jelenti, hogy Magyar Péter kormányának alternatív forrásokat kell találnia” – emlékeztet Kardas.
Ezen az úton érkezhet a lengyel gáz
Bár Magyarország és Lengyelország között közvetlen összeköttetés nincs, rendelkezésre áll a Szlovákián keresztül vezető gázvezeték-hálózat, amely a strachocinai csomóponthoz kapcsolódik. Ez a vezeték jelenleg évi 4,7 milliárd köbméter gáz Szlovákia irányába történő szállítását teszi lehetővé. És innen a gáz Velké Kapusanyn keresztül eljuthatna el a magyar határig is, vagy egy másik útvonalon Csehországon és Ausztrián át, a baumgarteni belépési ponton keresztül a magyar rendszerbe.
Az elemző szerint Lengyelország nemcsak regionális gázelosztó központtá kíván válni, hanem folyamatosan bővíti kapacitásait is.
- A Balti gázvezeték kapacitása évi 10 milliárd köbméter,
- a Świnoujście-i LNG-terminál kibővített kapacitása immár évi 8,3 milliárd köbméteres kapacitásával,
- és épül a Gdanski-öbölben egy új úszó FSRU-terminál, amely évi 6,1 milliárd köbméter gáz visszagázosítását teszi majd lehetővé.
Azonban fontos kiemelni, hogy Lengyelország nem tudja teljes egészében fedezni Magyarország gázszükségletét. Ennek akadálya a hálózati kapacitás és az áteresztőképesség korlátai, ráadásul Budapest más útvonalakhoz is hozzáfér.
Az iráni háború is nehezíti a leválást
Magyarország korábban már kialakított energetikai együttműködéseket ki Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral is. Fontos szállítási útvonal lehet a Németországból Csehországon át vezető gázvezeték, valamint az úgynevezett Déli Gázfolyosó rendszere, vagyis az ausztriai összeköttetés a horvátországi Krk szigetén, illetve Görögországban vagy Olaszországban található LNG-terminálokkal.
Kardas szerint azonban az új magyar kormány nincs könnyű helyzetben, az energiapiacokat jelenleg kihívások elé állítja a közel-keleti konfliktus. A szakértő úgy véli, hogy az elérhető energiaszállításokért folytatott növekvő verseny és a magas gázárak miatt Magyarország komolyan fontolóra veheti azt, hogy akár a fenti határidőnél tovább az orosz gáz mellett maradjon, ugyanis ez továbbra is olcsóbb, mint a többi alternatíva.