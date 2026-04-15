Szerbia új szintre emelheti gázbeszerzéseit: a Azerbajdzsán felől érkező szállítások éves szinten akár 0,9 milliárd köbméterre nőhetnek, ami a balkáni ország teljes fogyasztásához mérten már érdemi tétel. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic szerint a tárgyalások jelenleg is zajlanak a SOCAR képviselőivel, és a szállítások a 2030-ra tervezett nisi gázerőmű elkészültével akár évi 1,4 milliárd köbméterre is bővülhetnek.

Putyin rémülten nézi, kiszorítják az orosz gázt Magyarország közvetlen szomszédjában: új energiafolyosó épül – hatalmas szállítmány érkezhet / Fotó: AFP

A most felvázolt volumen azért számít áttörésnek, mert Szerbia teljes éves gázfogyasztása 2,8-3,1 milliárd köbméter között mozog, vagyis az azeri import akár a szükséglet közel harmadát is fedezheti. Ez látványos előrelépés a diverzifikáció felé, különösen annak fényében, hogy a két ország együttműködése három év alatt már így is megduplázta a napi szállításokat, amelyek jelenleg mintegy 2 millió köbmétert tesznek ki – írja az Interfax.

A növekedés kulcsa az infrastruktúra-fejlesztés. Szerbia már rendelkezik egy Bulgáriával közös összeköttetéssel, amely évi 1,8 milliárd köbméteres kapacitást biztosít, és ezen keresztül elérhető a Déli Gázfolyosó. A következő lépés az Észak-Macedóniával tervezett interkonnektor, amely további évi 1,5 milliárd köbméteres kapacitást hozhat, és új irányból nyitná meg az azeri gáz útját.

Az új vezeték stratégiai jelentőségű, mert nemcsak a Déli Gázfolyosóhoz biztosít második hozzáférést, hanem a görögországi LNG-terminálokhoz is kapcsolódást teremt.

A szerb kormány célja, hogy az összeköttetés 2027 végére elkészüljön, és 2028 elején üzembe álljon.

A bővülő importlehetőségek mögött erősödő kereslet áll. Szerbiában az ipari fejlődés, a lakossági hálózat bővítése és a távfűtési rendszerek átalakítása – a szén és a fűtőolaj kivezetése – egyaránt növeli a gáz iránti igényt. Ez azonban új kihívásokat is hoz: a belső szállítóhálózat fejlesztése nélkül könnyen szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki.

Ezt felismerve Belgrád a Világbank bevonásával egy mintegy 1 milliárd eurós (kb. 390 milliárd forintos) többfázisú programról tárgyal, amely a hazai hálózati kapacitások bővítését célozza. Ez kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy a növekvő import ténylegesen eljusson a fogyasztókhoz.