Putyin rémülten nézi, kiszorítják az orosz gázt Magyarország közvetlen szomszédjában: új energiafolyosó épül – hatalmas szállítmány érkezhet

Új energiafolyosó formálódik Magyarország közvetlen közelében, amely alapjaiban rendezheti át a térség gázpiacát. Szerbia egyre nagyobb mennyiségű azeri gázt vonhat be, ami csökkentheti az orosz import súlyát.
2026.04.15, 20:22
Frissítve: 2026.04.15, 20:34

Szerbia új szintre emelheti gázbeszerzéseit: a Azerbajdzsán felől érkező szállítások éves szinten akár 0,9 milliárd köbméterre nőhetnek, ami a balkáni ország teljes fogyasztásához mérten már érdemi tétel. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic szerint a tárgyalások jelenleg is zajlanak a SOCAR képviselőivel, és a szállítások a 2030-ra tervezett nisi gázerőmű elkészültével akár évi 1,4 milliárd köbméterre is bővülhetnek.

Putyin rémülten nézi, kiszorítják az orosz gázt Magyarország közvetlen szomszédjában: új energiafolyosó épül – hatalmas szállítmány érkezhet
Putyin rémülten nézi, kiszorítják az orosz gázt Magyarország közvetlen szomszédjában: új energiafolyosó épül – hatalmas szállítmány érkezhet / Fotó: AFP

A most felvázolt volumen azért számít áttörésnek, mert Szerbia teljes éves gázfogyasztása 2,8-3,1 milliárd köbméter között mozog, vagyis az azeri import akár a szükséglet közel harmadát is fedezheti. Ez látványos előrelépés a diverzifikáció felé, különösen annak fényében, hogy a két ország együttműködése három év alatt már így is megduplázta a napi szállításokat, amelyek jelenleg mintegy 2 millió köbmétert tesznek ki – írja az Interfax.

A növekedés kulcsa az infrastruktúra-fejlesztés. Szerbia már rendelkezik egy Bulgáriával közös összeköttetéssel, amely évi 1,8 milliárd köbméteres kapacitást biztosít, és ezen keresztül elérhető a Déli Gázfolyosó. A következő lépés az Észak-Macedóniával tervezett interkonnektor, amely további évi 1,5 milliárd köbméteres kapacitást hozhat, és új irányból nyitná meg az azeri gáz útját.

Az új vezeték stratégiai jelentőségű, mert nemcsak a Déli Gázfolyosóhoz biztosít második hozzáférést, hanem a görögországi LNG-terminálokhoz is kapcsolódást teremt. 

A szerb kormány célja, hogy az összeköttetés 2027 végére elkészüljön, és 2028 elején üzembe álljon.

A bővülő importlehetőségek mögött erősödő kereslet áll. Szerbiában az ipari fejlődés, a lakossági hálózat bővítése és a távfűtési rendszerek átalakítása – a szén és a fűtőolaj kivezetése – egyaránt növeli a gáz iránti igényt. Ez azonban új kihívásokat is hoz: a belső szállítóhálózat fejlesztése nélkül könnyen szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki.

Ezt felismerve Belgrád a Világbank bevonásával egy mintegy 1 milliárd eurós (kb. 390 milliárd forintos) többfázisú programról tárgyal, amely a hazai hálózati kapacitások bővítését célozza. Ez kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy a növekvő import ténylegesen eljusson a fogyasztókhoz.

A két ország energetikai együttműködése nem áll meg a gázszállításnál. 2026. február 15-én kormányközi megállapodást írtak alá egy 500 megawattos gázturbinás erőmű megépítéséről Nis közelében, amelyet a SOCAR, az Elektroprivreda Srbije és a Srbijagas közösen valósít meg. Az erőművet 2029-re tervezik üzembe helyezni, és már a következő hónapban véglegesíthetik a beruházás fő feltételeit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu