Korán örült Európa az iráni tűzszünetnek, a legjobb esetben sem indul meg a közel-kelet gáz, az orosz meg nem kell

Az Egyesült Államok és Irán közötti rövid távú tűzszünet ellenére korai lehet az öröm a gázpiacon. A Hormuzi-szoroson átvezető LNG-szállítások normalizálódása és a katari termelési kiesés együttesen hónapokig tartó ellátási feszültséget okozhat.
VG
2026.04.08, 11:11
Frissítve: 2026.04.08, 11:43

Az európai gázárak 15-20 százalékos csökkenése az Egyesült Államok és Irán közötti kéthetes tűzszünet nyomán korainak bizonyulhat – állítja a Bloomberg Intelligence.

Európai gázárak: miért lehet korai az optimizmus a tűzszünet után?
A közel-keleti tűzszünet hírére csökkentek az európai gázárak / Fotó: AFP

A szakértők szerint a Hormuzi-szoroson átvezető teljes kereskedelmi normalizálódás – amely a globális cseppfolyósított földgázszállítások mintegy 20 százalékát érinti – több hónapot vehet igénybe. Ráadásul az exportkapacitások helyreállítsa is időbe telik.

Katar például teljesen leállította a megrongálódott Rasz Laffan létesítményt, a világ legnagyobb gázcseppfolyósító üzemét, amelynek az újraindítása legalább egy hónapot vesz majd igénybe, de a javításokkal ez tovább csúszhat. Az Egyesült Arab Emírségek egyetlen LNG-üzeme (Das Island, évi 5,8 millió tonna kapacitás) jelentősen visszavett a termelésből a Hormuzi-szoros lezárása miatt, de fizikai károk nélkül.

Elemzők szerint a szoros biztonságos újranyitása esetén az üzem néhány naptól legfeljebb két-három hétig tartó fokozatos újraindítással érheti el a teljes kapacitást. Ugyan a jelenlegi kéthetes amerikai–iráni tűzszünet nyomán a kereskedelmi forgalom ideiglenesen helyreállhat, ám nem világos, mennyire lesz tartós a megállapodás.

Amennyiben a fegyvernyugvás nem bizonyul hosszabb távúnak, vagy újabb feszültségek alakulnak ki, a szállítási blokád ismét visszatérhet, tovább növelve a globális LNG-kínálat bizonytalanságát.

Az orosz energiáról, amely javíthatná az ellátás biztonságát, az Európai Unió lemondott, és nem tesz hatékony intézkedéseket az ellen sem, hogy Ukrajna olajblokád alá vonta Közép-Európát, miközben a térséget orosz gázzal ellátó Török Áramlat vezetéket is folyamatosan bombázza.

Alacsony a tárolók töltöttségi szintje

További probléma, hogy az európai tárolók töltöttségi szintje továbbra is az évszakos átlag alatt marad, miközben a kereslet emelkedik. A készletek a tél után leapadtak, a Gas Infrasturcture Europe adatai szerint a tárolók töltöttségi szintje alig több, mint 28,6 százalékos, bár az elmúlt pár napban már bővültek a tartalékok.

Az európai készletek pótlása nem lesz egyszerű feladat a következő tél előtt, ami gátat szabhat az árak esésének, és egyre kevésbé valószínű, hogy a sokak által megjövendölt gázpiaci túlkínálat idén bekövetkezik. Ennek kapcsán kérdéses, hogy az ázsiai szénerőművek felpörgetése mekkora keresletet válthat ki és mennyi időre a gáz világpiacán.

