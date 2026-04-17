Nincs ok optimizmusra: az iráni háború miatt még évekig nem áll helyre a globális energiaellátás

Az iráni háborúnak hosszú távú következményei lesznek a globális energiaellátásra, két évbe telik majd, mire helyreáll a Perzsa-öböl érintett államainak energiatermelése – figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency – IEA) ügyvezető igazgatója egy pénteki interjúban. A konfliktus során ugyanis több mint nyolcvan régióbeli létesítményt értek károk.

Birol a svájci Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban elmondta, hogy a károk helyreállítása és a kibocsátás háború előtti szintjének elérése országonként változó lesz, „Irakban például sokkal tovább fog tartani, mint Szaúd-Arábiában”.

Az IEA vezetője ezért az egész világot, így Európát is fenyegető kerozinhiány miatt

további járattörlésekre, az ellátási láncok zavaraira és az atomenergia visszatérésének új lendületére számít.

Birol szerint a piac még mindig alábecsüli a Hormuzi-szoros tartós zárlatának következményeit. Az energiaárak továbbra is emelkedni fognak, mert megérkeztek a célállomásukra azok az olaj- és gázszállító tartályhajók, amelyeket a konfliktus kitörése előtt rakodtak be.

„Ez eddig enyhítette a hatást. Márciusban azonban nem rakodtak be új tartályhajókat, nem érkezett új olaj-, gáz- vagy üzemanyag-szállítmány az ázsiai piacokra. Ez a hiány most válik nyilvánvalóvá. Ha a Hormuzi-szorost nem nyitják meg újra, jelentősen magasabb energiaárakra kell felkészülnünk” – ismételte meg korábbi figyelmeztetését, hogy ez lesz a valaha volt legnagyobb energiaválság.

Az IEA kész újabb olajtartalékok felszabadítására

Az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, 400-426 millió hordó kőolajat szabadítottak fel a tartalékokból a száguldó árak megfékezésére, és az ügynökség kész ismét azonnali és határozott intézkedést hozni, ha szükséges.

„Itt még nem tartunk, de egyértelműen fontolgatjuk a dolgot, szorosan figyelemmel követjük a piacokat” – mondta a lapnak Birol, aki emlékeztetett, hogy

a 400 millió hordó a tartalékaiknak mindössze a 20 százaléka, 80 százalék még mindig rendelkezésre áll.

Több térségbeli ország kénytelen volt leállítani az olajtermelést, és erre kényszerül majd Irán is az amerikai blokád miatt. A hordónkénti árak száz dollár körül járnak, ami sok régióban, még a legnagyobb olajtermelő Egyesült Államokban is felhajtja az inflációt.