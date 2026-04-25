Ezt érezzük majd igazán: megduplázhatja a gyógyszerárakat az iráni háború, a fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények drágulhatnak nagyot

Az iráni háború nyomán kialakult energiaválság a globális gyógyszeriparra is hatással van.

Angol gyógyszerészek arra figyelmeztettek, hogy a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények ára a konfliktus kirobbanása óta meredeken emelkedik.

Kilőtt a gyógyszerek ára

Angliában a paracetamoltartalmú fájdalomcsillapító készítmények ára az iráni háború kitörése óta 30 százalékkal emelkedett, míg az antihisztamin-alapú allergia elleni gyógyszerekért 20-30 százalékkal kell többet fizetni.

Néhány angliai gyógyszertár már kifogyott bizonyos hatóanyag-tartalmú és kiszerelésű fájdalomcsillapítókból a National Pharmacy Association (NPA) információi szerint.

Az áremelkedés háttérben elsősorban az üzemanyagárak jelentős mértékű drágulása áll, ami megnövelte a gyógyszerek szállításának és előállításának költségét. A többletköltséget a gyártók, valamint szállítmányozók igyekeznek áthárítani a gyógyszertárakra, melyek így 40-50 százalékkal többet fizetnek a készletekért, ami a fogyasztói árakban is megmutatkozik.

A konfliktus nyomán egy hatalmas olajválság van kibontakozóban, ami a légi teherszállítás költségeit megduplázta. Mivel számos olajfinomító ellátási problémákkal küzd, ezért Európában kerozinhiány kezd kialakulni, ami miatt a Lufthansa már 20 ezer járatát volt kénytelen törölni.

Mivel a gyógyszerek előállításához számos petrolkémiai alapanyagra van szükség, az olajválság egy másik oldalról is nyomás alá helyezi az árakat. A gyógyszeripari szereplők nagy mennyiségben vásárolnak az előállításhoz szükséges anyagokat a Perzsa-öböl térségéből.

A generikus gyógyszerek piacán is nagy felfordulást okoz az iráni konfliktus. Ezeknek a készítményeknek az egyik legnagyobb gyártója India, az ország gyógyszeripara pedig elsősorban olyan kínai vegyianyag-gyártóktól szerzi be a szükséges alapanyagokat, amelyek nagy része az Egyesült Arab Emírségekben tart fenn raktárakat.

Az üzemanyagárak minden termék árába beépülnek, de a generikus gyógyszerek rendkívül kitettek a jelenlegi folyamatoknak, mivel ezeknek szűk az árrésük

− hívta fel a figyelmet a problémára Marc Kahn, a Nevada Egyetem orvostudományi karának volt dékánja.