Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: több hajót is találat ért, a Forradalmi Gárda felmenti magát
Az Iráni Forradalmi Gárda több hajó ellen intézett támadást a Perzsa-öbölben. Erre azt követően került sor, hogy Irán az amerikai-izraeli támadásokra válaszul korlátozni kezdte a Hormuzi-szoros hajóforgalmát.
Válaszlépésként Donal Trump elnök parancsára az amerikai haditengerészet blokád alá vonta a szorost.
Konténerhajókat ért találat
Legalább három konténerhajót ért találat szerdán a Hormuzi-szorosban – jelentette Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).
Egy libériai zászló alatt hajózó konténerszállító hídját kézifegyverekkel és gránátvetővel támadták meg. A UKMTO információi szerint a hajót az Iráni Forradalmi Gárda egyik gyorsnaszádja közelítette meg, aminek legénysége később tüzet nyitott a teherszállítóra. A legénység minden tagja biztonságban van, személyi sérülés nem történt, illetve környezeti kár sem keletkezett.
A támadó hajón három fegyveres tartózkodott, az incidenst nem előzte meg kapcsolatfelvétel, a konténerszállító pedig korábban engedélyt kapott a szoroson történő áthaladásra − nyilatkozta a teherhajó kapitánya.
Később egy panamai zászló alatt közlekedő hajót ért támadás Irán partjaitól nyolc tengeri mérföldre, nyugati irányban. Személyi sérülés ebben az esetben sem történt, a legénység biztonságban van − olvasható a UKMTO jelentésében.
Az információs szolgálat egy harmadik esetről is beszámolt. Egy másik konténerszállítót szintén Irán partjaihoz közel ért támadás, miközben a Hormuzi-szorosból kifelé igyekezett. A libériai zászló alatt hajózó jármű nem sérült meg, de a támadást követően azonnal megállt, személyi sérülés nem történt.
Veszélybe sodorták a hajózási biztonságot
Az iráni állami televízió azt közölte, hogy a Forradalmi Gárda lefoglalt a Hormuzi-szorosban két hajót, amely, mint azt a fegyveres testület hangsúlyozza, nem rendelkezett a megfelelő engedélyekkel és "veszélybe sodorta a hajózási biztonságot". A hajókat a tájékoztatás szerint iráni felségvizekre vontatták.
Az iráni Nournews hírportál aláhúzta, a gárda csupán azt követően nyitott tüzet az egyik hajóra, hogy az nem reagált a figyelmeztetésre, a Fársz hírügynökség pedig hangsúlyozta, hogy a művelettel Irán "törvényes keretek között" érvényesíti jogait a Hormuzi-szoros ellenőrzésére.
A múlt hét végén amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.
A közel-keleti helyzetről
A háború február 28-án tört ki, miután az amerikai-izraeli csapatok közös hadműveletet indítottak Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök indoklása szerint a megelőző csapásra részben a teheráni rezsim atomprogramja miatt volt szükség, továbbá véleménye szerint egy iráni politikai fordulat elengedhetetlen a Közel-Kelet geopolitikai stabilitása érdekében.
Bár Donald Trump nemrég kéthetes tűzszünetet jelentett be, az amerikai elnök azzal vádolta meg Iránt, hogy megsértette a megállapodást miután több hajót is támadás ért a szoros közelében. Ezt követően arról is beszélt, hogy amennyiben Irán nem hajlandó elfogadni az amerikai fél által meghatározott békefeltételeket, akkor az Egyesült Államok készen áll arra, hogy megsemmisítse Irán összes hídját és erőművét:
Nagyon tisztességes és észszerű megállapodást ajánlunk, és remélem, elfogadják – ha nem, nem leszünk többé elnézők
− fogalmazott Trump.
Miután egy szankció alatt álló iráni konténerszállító, az M/V Touska engedély nélkül próbált meg áthaladni a szoroson és többszöri felszólítás után sem állt meg, az amerikai haditengerészet egyik rakétákkal felszerelt rombolója célzott lövést adott le a hajó gépházára, ami ennek következtében mozgásképtelenné vált. Ezt követően a hadsereg lefoglalta a járművet.