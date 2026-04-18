Ilyet még nem láttunk: bejelentette az első légitársaság, hálófülkéket vezet be a turistaosztályon – így lehet foglalni

A tervek szerint minden egyes Skynest hálófülke teljes hosszúságú matracot, párnát, friss ágyneműt, USB töltőt, olvasólámpát, és füldugókat is kap majd. A még kényelmesebb pihenésről pedig hangulatvilágítás gondoskodik majd. Az ún. „Economy Skynest” koncepció hat fülkét kínál majd repülőgépenként emeletes elrendezésben, amelyeket a turista és a prémium turista osztályok közt telepítenek – számolt be róla az Airportal.

Vége a kényelmetlen repülésnek: az Air New Zealand légitársaságnál hálófülke is kerül a turistaosztályra Fotó: Air New Zealand

Rossz hír, hogy csak pár órára birtokolható a hálófülke

Noha a szolgáltatás már májustól foglalható, a fülkék csupán a légitársaság új Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépein jelennek majd meg, amelyek 2026 novemberétől állnak forgalomba. A turistaosztályú, illetve a prémium turistaosztályú utasok személyenként egy négyórás "alvást" foglalhatnak majd a repülőút alatt, eredeti ülésüket hátrahagyva. A hangulatvilágítás a négy óra letelte után kikapcsol, de ha valaki igazán mélyen aludna, akkor az utaskísérők finoman felébresztik. A kapszulákat minden utas után teljesen kitisztítják és felfrissítik – írja a Timeout.

A megoldást kifejezetten az extrahosszú útvonalak – például Új-Zéland és Európa vagy Észak-Amerika közötti járatok – igényeire fejlesztették, ahol az utasélmény kulcskérdés. A légitársaság szerint a Skynest jelentősen javíthatja az utazási komfortot, és növelheti a hosszú távú utak iránti keresletet.

A vállalat még 2020-ban jelentette be, hogy szabadalmaztatta a turista osztályú utasok számára tervezett, teljesen vízszintes fekvést lehetővé tévő fedélzeti alvófülkéket, amelynek bevezetését korábban 2024 őszén tervezték, azonban ez némileg megcsúszott.

