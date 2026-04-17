Nagy veszély leselkedik Magyarországra: titokban szivárog el a pénz, a fogyasztóknak fájhat nagyon

Európa közműhálózatai öregszenek, a szolgáltatók pedig úgy költenek az infrastruktúrára milliárdokat, hogy azokat nem is látják teljes mértékben. Az eszköznyilvántartások hiányosak, a karbantartásról pedig nagyrészt az eszköz kora és nem a tényleges romlása alapján döntenek. Ahol pedig léteznek állapotfelmérések, azok egymástól annyira eltérnek, hogy megnehezítik a kockázatok megbízható, nagy léptékű megítélését. Ezen aggályokat Amjad Karim, a Keen AI vezérigazgatója fogalmazta meg. Arra következtetett, hogy az európai hálózat korszerűsítését a széttagolt infrastruktúra-felügyelet hátráltatja, vagyis a hálózatok ellenálló képességének javításához azokról közös képre van szükség. (A Keen AI az Egyesült Királyság kritikus infrastruktúrájához kapcsolódó, mesterséges intelligencia alapú megoldásokra szakosodott.)

Folyamatos munkát ad a közműhálózatok javítása, karbantartása / Fotó: Fővárosi Vízművek

Az energiasebezhetőség tünetei

A szakértő ismertet néhány riasztó következményt is. Eszerint az európai kisfeszültségű elosztóvezetékek több mint 30 százaléka régebbi 40 évesnél, az arányuk pedig elérheti a 90 százalékot 2050-re, ha semmi sem változik lényegesen. Hollandiában a hálózati problémák kezelése évente 35 milliárd eurót visz el, Nagy-Britanniában tavaly a villamosenergia-rendszer irányítója 1,8 milliárd dollárt költött szélerőművek működésének korlátozására és alternatív energiatermelés finanszírozására. A fogyasztókat el nem érő megújuló energiatermelés vagy a hiányos adatokon alapuló hálózat mind az energiasebezhetőség tünetei.

A tiszta energiára való áttérés nem ad energiabiztonságot egy megbízhatatlan hálózaton.

Kényelmes a naptárt nézni, de nem mindig az a jó megoldás

Erősen érvel az időalapú karbantartás ellen is, ami azon alapul, hogy egy eszköz kora megbízhatóan jelzi az állapotát. Csakhogy ez nincs így. Tengerparti környezetben például egy adótorony gyorsabban korrodálódik, mint a szárazföld belsejében, továbbá máshogyan öregszik egy kábel is vízzel telített talajon, mint a szárazon. További gyakorlati és szabályozási hiányosságok, a mesterséges intelligencia használata korlátjainak bemutatása után Amjad Karim kijelenti, hogy végső soron a fogyasztók viselik az európai közművek ugyanazon eszközök kiépítésének költségeit. Márpedig a megbízható infrastruktúra az energiabiztonság előfeltétele.