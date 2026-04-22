Hivatalos: nem vétóz Magyarország, mehet a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Felgyorsultak a történések a Barátság kőolajvezeték és az Ukrajnának szánt uniós finanszírozás ügyében. Szerda délután kiderült: Orbán Viktor miniszterelnök nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását.
2026.04.22, 15:07
Frissítve: 2026.04.22, 15:22

Az Európai Unió (EU) nagykövetei jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, miután Magyarország feloldotta korábbi vétóját – közölte a Reuters A döntéssel párhuzamosan egy újabb oroszellenes szankciós csomag is zöld utat kapott, amelyet a tagállamok várhatóan rövid időn belül véglegesen is elfogadnak.

Volodimir Zelenszkij örülhet, Ukrajna megkapja a a 90 milliárd eurós hitelt / Fotó: Hans Lucas via AFP

A megállapodás értelmében az EU a következő években biztosít pénzügyi forrásokat Kijev számára, hogy az ország likviditását fenntartsa 2026–2027-ig. Mint írták, a hitelcsomag elfogadását hónapokig akadályozta a magyar kormány, mert Ukrajna veszélyeztette az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetékkel.

A vita egyben késleltette az új szankciók bevezetését is, amelyeket az unió eredetileg az orosz invázió évfordulójára, február 24-re időzített volna. A helyzet végül azután oldódott meg, hogy a magyar olajcég, a MOL arról kapott tájékoztatást:

az ukrán fél kész újraindítani a szállításokat a Barátság vezetéken Magyarország és Szlovákia felé.

A vállalat közlése szerint az első szállítmányok akár már rövid időn belül megérkezhetnek, ami kulcsfontosságú fejlemény, tekintve, hogy mindkét ország jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól.

A lap emlékeztetett: a magyar parlamenti választáson vereséget szenvedett a korábbi kormányfő, Orbán Viktor, és a győztes Magyar Péter is jelezte: hivatalba lépése után nem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.

A mostani megállapodás így egyszerre jelent pénzügyi és politikai áttörést: biztosítja Ukrajna rövid távú finanszírozását, miközben lehetővé teszi az uniós szankciós politika további szigorítását Oroszországgal szemben.

Kallas már kedden arról beszélt, hogy 24 órán belül megkapja a hitelt Ukrajna

Ahogy azt megírtuk, a Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy

24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.

Ukrajna a nyugati pénzügyi támogatásra támaszkodik a négy éve dúló, Oroszország által indított háborúban. Az idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége, a pénze a közgazdászok szerint júniusra nagyon megfogyatkozik az uniós hitel nélkül.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa kedden azt mondta, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítottak, és az EU valószínűleg május végén vagy június elején folyósítja a hitel első részét. A Kreml korábban a nap folyamán azt közölte, hogy Oroszország technikailag kész arra, hogy újból olajat továbbítson az olajvezetéken. Ugyanakkor moszkvai iparági források szerint május 1-jétől leállítják a kazah olaj Németországba történő szállítását a Druzsba különálló ágán keresztül.

