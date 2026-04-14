Ezt most senki nem érti: máris áttörte az első tankhajó az amerikai blokádot a Hormuzi-szorosban - 250 ezer tonna rakományt hozott ki a kínai legénység

A Hormuzi-szoros amerikai blokádja ellenére is sikeresen átkelt egy szankcionált kínai tartályhajó. A Rich Starry lehet az első hajó, amely a zárlat kezdete óta elhagyta a Perzsa-öblöt. Ez azt jelenti, hogy a kulcsfontosságú tengeri útvonalat jelentő Hormuzi-szoros ellenőrzése továbbra is kihívást jelent az amerikaiak számára. Ráadásul szoros szövetségesei is ellene munkálkodnak.
2026.04.14, 06:20
Frissítve: 2026.04.14, 06:22

Egy, az Egyesült Államok által szankcionált kínai tartályhajó kedden áthaladt a Hormuzi-szoroson annak ellenére, hogy Washington blokádot rendelt el a szűk tengeri átjáróban – írja a Reuters hajózási adatokra hivatkozva.

A kulcsfontosságú Hormuzi-szoros ellenőrzése továbbra is kihívást jelent az amerikaiaknak. Liberia-flagged oil tanker arrives at Mumbai, India via Strait of Hormuz
A kulcsfontosságú Hormuzi-szoros ellenőrzése továbbra is kihívást jelent az amerikaiaknak / Fotó: Anadolu via AFP (illusztráció)

Az LSEG, a MarineTraffic és a Kpler adatai szerint a Rich Starry lehet az első hajó, amely a blokád kezdete óta átkelt a szoroson és elhagyta a Perzsa-öblöt. Pedig a tartályhajót és tulajdonosát, a Shanghai Xuanrun Shippinget az Egyesült Államok szankcionálta az Iránnal folytatott üzleti kapcsolatok miatt.

A Rich Starry egy közepes méretű tartályhajó, amely mintegy 250 ezer hordó metanolt szállít.

A rakományt az Egyesült Arab Emírségekben található Hamrija kikötőjében vette fel.

Az adatok szerint a kínai tulajdonú hajót kínai legénység kormányozza.

A szoros amerikai blokádjával nem mindenki ért egyet, sőt az Egyesült Államok szoros szövetségesei az Egyesült Királyság és Franciaország sem.

Macron bejelentette: Franciaország és Nagy-Britannia védelmi missziót szervez a Hormuzi-szoros hajózásának biztosítására

Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására – jelentette be hétfőn Emmanuel Macron francia elnök. Az államfő az X-en közzétett üzenetében elmondta, az ügyben napokon belül konferenciát rendeznek mindazon országok részvételével, amelyek hajlandók közreműködni a misszióban.

Elmondta azt is, hogy a misszió kizárólag védelmi célokat fog szolgálni, nem kapcsolódik egyik harcoló félhez sem, és azonnal elindul, amint a körülmények lehetővé teszik. 

Macron, aki az ügyben vasárnap Keir Starmer brit kormányfővel is egyeztetett, nem kommentálta a Hormuzi-szoros amerikai blokádjáról szóló terveket, azonban a közel-keleti konfliktus diplomáciai megoldását sürgette, amely az ott élők békéjét és biztonságát szolgálja.

Az Egyesült Államok blokádot vezet be a Hormuzi-szoros hajóforgalmában, ami magyar idő szerint hétfőn délután 16 órakor lép érvénybe. A lépés nem a szoros teljes lezárását jelenti, hanem elsősorban azoknak a hajóknak a feltartóztatását, amelyek iráni kikötőkbe érkeznek vagy onnan indulnak. A cél Irán olajexportjának elvágása, ami napi 1,5-1,7 millió hordó olaj kiesését okozhatja a világpiacon.

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) szerint a blokádot pártatlanul alkalmazzák, és nem akadályozzák a nem iráni kikötők felé tartó szabad hajózást. A Trump-adminisztráció az intézkedést azzal indokolja, hogy Iránnak nem lehet hadászati nukleáris programja, és a kéthetes fegyvernyugvás után sem született megállapodás a kulcskérdésekben.

