Örülnek a szaúdiak: a Hormuzi-szoros blokádja miatt rommá keresik magukat a Kínának eladott olajon

Szaúd-Arábia májusban a felére, 20 millió hordóra csökkenti Kínába irányuló olajexportját az áprilisi 40 millió hordóról – közölték kereskedők, akiket a Bloomberg idézett. Kína számít a szaúdi olaj legnagyobb vásárlójának.

A Hormuzi-szoros blokádja súlyos zavarokat okoz a globális energiakereskedelemben / Fotó: Anadolu via AFP

Szaúd-Arábia májusban jelentősen megemeli az Arab Light olaj, az Ázsiába szállított fő olajfajta árát, mivel az iráni háború a Hormuzi-szoros lezárásához és az energiaáramlás felborulásához vezetett.

Az Aramco szaúdi állami olajcég közleménye szerint

a májusi olajár hordónként 17 dollárral emelkedik, 19,5 dollárral többe fog kerülni, mint a szaúdi olaj árának meghatározásához használt Omán/Dubaj nyersolajkosár ára. Ez a különbség rekordnak számít, az áprilisi szállításra vonatkozó különbség még csupán 2,5 dollár volt.

A korábbi legnagyobb, hordónkénti 9,8 dolláros különbséget 2022 augusztusában mérték.

Hétfőn megszólalt Kína is. Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a Hormuzi-szoros a nemzetközi áru- és energiakereskedelem fontos útvonala, emiatt biztonsága globális érdek.

A térség biztonságának, stabilitásának és zavartalan működésének fenntartása a nemzetközi közösség közös érdeke

– fejtette ki.

A szóvivő arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap késő este bejelentette a Hormuzi-szoros katonai blokádját hétfőtől, valamint intézkedéseket helyezett kilátásba az Iránnal energiakereskedelmet folytató országokkal szemben.

A szóvivő kiemelte: a szoroson áthaladó hajóforgalom fennakadásának oka az iráni konfliktus. A helyzet rendezésének kulcsa a mielőbbi tűzszünet, majd a harcok végleges beszüntetése. A szóvivő szerint az érintett feleknek nyugodtan és visszafogottan kell eljárniuk, Kína pedig kész továbbra is aktív és konstruktív szerepet vállalni a megoldásban.

