Örülnek a szaúdiak: a Hormuzi-szoros blokádja miatt rommá keresik magukat a Kínának eladott olajon
Szaúd-Arábia májusban a felére, 20 millió hordóra csökkenti Kínába irányuló olajexportját az áprilisi 40 millió hordóról – közölték kereskedők, akiket a Bloomberg idézett. Kína számít a szaúdi olaj legnagyobb vásárlójának.
Szaúd-Arábia májusban jelentősen megemeli az Arab Light olaj, az Ázsiába szállított fő olajfajta árát, mivel az iráni háború a Hormuzi-szoros lezárásához és az energiaáramlás felborulásához vezetett.
Az Aramco szaúdi állami olajcég közleménye szerint
a májusi olajár hordónként 17 dollárral emelkedik, 19,5 dollárral többe fog kerülni, mint a szaúdi olaj árának meghatározásához használt Omán/Dubaj nyersolajkosár ára. Ez a különbség rekordnak számít, az áprilisi szállításra vonatkozó különbség még csupán 2,5 dollár volt.
A korábbi legnagyobb, hordónkénti 9,8 dolláros különbséget 2022 augusztusában mérték.
Hétfőn megszólalt Kína is. Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a Hormuzi-szoros a nemzetközi áru- és energiakereskedelem fontos útvonala, emiatt biztonsága globális érdek.
A térség biztonságának, stabilitásának és zavartalan működésének fenntartása a nemzetközi közösség közös érdeke
– fejtette ki.
A szóvivő arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap késő este bejelentette a Hormuzi-szoros katonai blokádját hétfőtől, valamint intézkedéseket helyezett kilátásba az Iránnal energiakereskedelmet folytató országokkal szemben.
A szóvivő kiemelte: a szoroson áthaladó hajóforgalom fennakadásának oka az iráni konfliktus. A helyzet rendezésének kulcsa a mielőbbi tűzszünet, majd a harcok végleges beszüntetése. A szóvivő szerint az érintett feleknek nyugodtan és visszafogottan kell eljárniuk, Kína pedig kész továbbra is aktív és konstruktív szerepet vállalni a megoldásban.
A blokádról szóló nyilatkozat megjelenése előtt szakértők már arról beszéltek, hogy ha a korábban belengetett lépés megvalósulna, akkor az olajárak a jelenleginél jóval magasabb szintre ugranának. Elemzők rámutattak, hogy a válságot nem piaci spekuláció okozza, hanem valóban fizikai hiány lépett fel az energiapiacokon. Most szakértők attól tartanak, hogy az események hatására eddig nem látott szintekre emelkedhet az olaj világpiaci ára.
Az események hatására a Brent olaj ára emelkedni kezdett, és a cikk írásának időpontjában hordónként 101,85 dolláron állt, ami napon belül megközelítőleg 9,2 százalékos változás.