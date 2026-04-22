Hormuzi-szoros: a csalók nem kímélik a Perzsa-öbölben rekedt hajók tulajdonosait

Csalók üzeneteket küldtek egyes hajózási vállalatoknak, amelyek biztonságos áthaladást ígérnek a Hormuzi-szoroson kriptovalutáért cserébe – figyelmeztetett a görög tengeri kockázatkezelő cég, a Marisks. Az érintett vállalatok hajói a Hormuzi-szoros nyugati oldalán rekedtek. Bár az iráni tűzszünetet az utolsó pillanatban az Egyesült Államok meghosszabbította, az információk szerint ezt követően iráni támadás ért a közelben haladó szállítóhajókat.
2026.04.22, 14:48

A Marisks kiadott figyelmeztetésében arra hívta fel a hajótulajdonosok figyelmét, hogy ismeretlen szereplők – magukat iráni hatóságok képviselőinek kiadva – üzeneteket küldtek egyes hajózási cégeknek. Ezekben kriptovalutában, például bitcoinban vagy tetherben fizetendő áthaladási díjat követelnek „engedélyezés” fejében. Erről a fejleményről akkor érkezett hír, amikor a Hormuzi-szoros helyzete továbbra is bizonytalan, és olykor egymásnak ellentmondó információk érkeznek, miközben Donald Trump nemrég meghosszabbította a tűzszünetet Iránnal – számol be az Origo.

Kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek a Hormuzi-szorosban a csalók / Fotó: Getty Images

Csalók próbálják kihasználni a Hormuzi-szoros zavaros helyzetét

A lap arról ír, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja az iráni kikötők blokádját, miközben Irán feloldotta, majd ismét bevezette a Hormuzi-szoros lezárását. Bár Washington a lejárt tűzszünet meghosszabbítását jelentette be, itteni idő szerint szerda délelőtt az iráni Forradalmi Gárda egységei támadást intéztek kereskedelmi hajók ellen, ebből az egyik megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. 

A zavaros helyzetet csalók próbálják kihasználni, akik kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek a hajók üzemeltetőinek. A megtévesztésre arra alapozva tehetnek kísérletet, hogy – ennek részleteiről írtunk a Világgazdaság oldalán – a tűzszüneti tárgyalások előző körének ideje alatt Teherán formálisan is díjak bevezetését javasolta a hajók biztonságos áthaladásáért, miközben több értesülés igazolta, hogy több különalkut is kötött egy-egy hajó átengedésére.

Április 18-án Irán rövid időre megnyitotta a szorost, ellenőrzések fenntartása mellett. Akkor több hajó megpróbált áthaladni az átjárón, ám legalább kettő – köztük egy olajszállító hajó – jelentette, hogy iráni hajók lövéseket adtak le rájuk, ami visszafordulásra kényszerítette őket.

A kockázatértékelő vállalat közlése szerint a magukat most iráni hatósági entitásoknak kiadó ismeretlenek üzenetei megtévesztő szándékúak. 

A Marisks szerint legalább egy olyan hajó, amelyik szombaton próbálta elhagyni a szorost, és amelyet lövések értek, a csalás áldozata lehetett.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

