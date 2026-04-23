Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Trump kiadta a parancsot a haditengerészetnek – "lőjj és ölj"

Az elnök azt mondta, hogy a hadsereg „lelőhet és megölhet” bármely aknát elhelyező hajót, és azt állította, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi-szorost.
Járdi Roland
2026.04.23, 18:42
Frissítve: 2026.04.23, 18:47

Utasította az amerikai haditengerészetet Donald Trump amerikai elnök, hogy „lőjenek le és öljenek meg minden hajót”, amely aknákat helyez el a Hormuzi-szorosban – számol be róla a CNBC. A Hormuzi-szoros már az iráni háború kezdete , azaz február 28. óta zárva van, ám semmi nem utal arra, hogy a közeljövőben ez megváltozna.

Fotó: Anadolu via AFP

A Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy nincs ok a habozásra, ezért utasította az amerikai aknakeresőket, hogy folytassák a szoros megtisztítását „háromszoros fokozaton!”.

Azt is állította Trump, hogy az USA teljes mértében ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, ezzel szemben az irániak azt sem tudják, hogy ki a vezetőjük.

Az Egyesült Államok fokozza a feszültséget Iránnal a létfontosságú olajszállítási útvonal miatt, amely javarészt elzáródott a február végi háború kezdete óta. Az elnök ezért nyomást gyakorol ​​Teheránra, hogy teljesen nyissa meg újra a szorost egy ingatag tűzszünet részeként, amely ezen a héten járt volna le, mielőtt az elnök egyoldalúan meghosszabbította volna.

Az Egyesült Államok végül megtorló tengeri blokádot vezetett be a régió iráni kikötőire, azzal a céllal, hogy rákényszerítse Teheránt, hogy lazítson a vízi út feletti szorításában, és tárgyalóasztalhoz üljön. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tegnap este közölte, hogy eddig 31 hajót utasított a megfordulásra vagy a kikötőbe való visszatérésre a blokád részeként.

A szoros Trump szerint zárva marad

Trump kitart amellett, hogy a szorosban nem Irán, hanem az Egyesült Államok mondja meg a feltételeket.  Teljes ellenőrzésünk van a Hormuzi-szoros felett” – írta egy másik, csütörtök délelőtt későbbi Truth Social-bejegyzésében.

Egyetlen hajó sem hajózhat be vagy ki az Egyesült Államok Haditengerészetének jóváhagyása nélkül. A szoros szigorúan lezárva marad, amíg Irán nem köt MEGÁLLAPODÁST!!!”

 – írta. Kevesebb mint 15 perccel később Trump jóváhagyólag megosztotta a Washington Post egyik véleménycikkét, amelynek címe: „Trumpnak nincs szüksége megállapodásra ahhoz, hogy megkapja, amit akar Irántól.” „Teljesen igaz!!!” – erre rá az elnök. 

A szorosban – amely általában a világ olajszállításának 20 százalékát bonyolítja le – a tartályhajó-forgalom továbbra is jóval a háború előtti szint alatt marad. Békeidőben naponta több mint 100 hajó, köztük több tucat tartályhajó haladt át a szoroson. Azonban mióta Irán ténylegesen lezárta a szorost, ez a szám a legtöbb napon egy számjegyűre csökkent. Az LSEG nyomkövetési adatai szerint szerdán legalább nyolc hajó haladt át a szoroson, köztük három olajszállító tartályhajó.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke szerdán kijelentette, hogy „a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lehetetlen”, amíg az amerikai blokád fennáll.
 

