Megnyílt a Hormuzi-szoros, de az elemzők óvatosságra intenek – „A tettek számítanak, az olaj 86,5 dollár körül jár, és ez ma a fő sztori!”

Jelentős emelkedést mutattak a globális részvénypiacok és meredeken csökkent a dollár ára. A mozgásokat az váltotta ki, hogy Irán külügyminisztere bejelentette: a Hormuzi-szoros teljesen nyitva áll minden kereskedelmi hajó előtt a fegyverszünet hátralévő időszakában, összhangban a libanoni fegyverszünettel.

A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint a piacok elsősorban a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítás mielőbbi normalizálódását árazzák, ami jelentős kockázatot vehet le a globális gazdaságról. Többen azonban óvatosságra intenek, és emlékeztetnek rá, hogy a fegyverszünet tartóssága és Irán ígéreteinek betartása még bizonytalan.

Nick Kennedy, a Lloyds devizastratégusa szerint a fejlemény nem meglepő, mivel a tárgyalások már korábban is ebbe az irányba mutattak. „A piac szempontjából az a legfontosabb, hogy milyen gyorsan áll helyre a hajózás. Minél rövidebb a zavar, annál jobb” – fogalmazott. Michael Brown, a Pepperstone vezető kutatási stratégája pozitívan értékelte a fejleményt.

Szerinte ha a fegyverszünet mellett a Hormuzon keresztül ismét zavartalanul indulhat meg az olajszállítás, az komoly „tail-risket” vesz le a világgazdaságról, és ezt árazzák most a befektetők. Lars Skovgaard, a Danske Bank befektetési stratégája szerint a hír pozitív, de korlátozott hatású lehet.

Joseph Trevisani, az FX Street elemzője szerint a piacok egyelőre a pozitív forgatókönyvet árazzák, bár senki sem bízik vakon Irán ígéreteiben.

„A tettek számítanak. Az olaj most 86,5 dollár körül jár, és ez ma a fő sztori” – hangsúlyozta. Evelyne Gomez-Liechti, a Mizuho multi-asset stratégája óvatosabb képet festett. Szerinte a piac egyelőre előrelépésként kezeli a bejelentést, de továbbra is fennáll a kockázat, hogy Irán később visszavonja azt.

Hozzátette: a hír jelentősen csökkentette a sürgősségi kamatemelést, így az európai jegybankok most valószínűleg óvatosabb, várakozó álláspontra helyezkedhetnek. Összességében a piacok a deeszkaláció és az energiaszállítások helyreállásának lehetőségét ünneplik, ugyanakkor számos elemző szerint a tartós nyugalom még korántsem biztosított.