Valami nagyon nincs rendben Hormuznál: teljesen ki kell pucolni a szorost, különben soha nem áll helyre a rend

Az Egyesült Államok és Irán közötti „törékeny tűzszünet” felélesztette a reményeket, hogy teljesen megnyílik a Hormuzi-szoros, és vége lehet a globális gazdaságot veszélyeztető energiasokknak. Az első jelek azonban nem biztatók, és szállítmányozási szakértők szerint egyhamar nem is normalizálódik majd a helyzet a kritikus fontosságú vízi úton.

Volt hajó, amelyik átjutott, de ismét zárva a Hormuzi-szoros / Fotó: Anadolu via AFP

A tűzszünetet Donald Trump alig két órával az ultimátumának lejárta előtt jelentette be, a támadások azonban ennek ellenére folytatódtak a régióbeli energetikai létesítmények ellen, és Irán a Libanon elleni izraeli csapások miatt ismét lezárta a Hormuzi-szorost.

Az Iszlám Forradalmi Gárda figyelmeztetett a szorosban telepített aknákra is, ezért a hajókat az Irán déli partjaitól nem messze fekvő Larak-sziget felé terelte, ahol egyes beszámolók szerint már működik az útdíjrendszer, amelyből Teherán akár évi 60 milliárd dollárt is beszedhet.

Változatlan a Hormuzi-szoros forgalma

Az S&P Global Market Intelligence jelentése szerint egyelőre nincs jele, hogy számottevően emelkedne a hajóforgalom a szoroson keresztül. Több mint

800 hajó,

köztük több mint 400 megtöltött tanker

várja az engedélyt az indulásra.

A rádióalapú automatikus azonosítórendszert (AIS) használó hajókövető platform, a MarineTraffic szerint

nem lehet tudni pontosan, hogy hány hajó haladt már át,

mert sok kikapcsolja a transzponderét, de az biztos, hogy a számuk messze elmarad a háború előtti napi átlagos 135-től.

Nem lehet pontosan követni a hajókat, mert több kikapcsolja a transzponderét / Fotó: Anadolu via AFP

„Nem világos, hogy Irán fenntartja-e az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett a tárgyalások ideje alatt, de minden jel arra utal, hogy nem hajlandó feladni azt” – figyelmeztetett a Windward.

A normalizáláshoz először ki kell üríteni a Perzsa-öblöt

Nils Haupt, a világ egyik legnagyobb hajózási vállalata, a Hapag-Lloyd kommunikációs vezetője arra számít, hogy még hetekig nem is normalizálódik majd a helyzet, a kockázatok miatt ezért a cég nem is használja ezt az útvonalat.

„A probléma megoldatlan marad, amíg minden hajó el nem hagyja a Hormuzi-szorost, mert több százezer konténert kell indiai, ománi és pakisztáni kikötőkből a Perzsa-öbölbe szállítani” – mondta a CNBC-nek.

Hetekbe, ha nem hónapokba telik, mire visszaállíthatjuk a háború kitörése előtti eredeti hajózási menetrendeket

– tette hozzá.