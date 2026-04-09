Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjuk jönni belőle

null
kockázat
Hormuzi szoros
iráni háború

Valami nagyon nincs rendben Hormuznál: teljesen ki kell pucolni a szorost, különben soha nem áll helyre a rend

Elrettentésnek támadás sem kell, elég a veszély. Irán nem adja fel az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.
M. Cs.
2026.04.09., 15:02

Az Egyesült Államok és Irán közötti „törékeny tűzszünet” felélesztette a reményeket, hogy teljesen megnyílik a Hormuzi-szoros, és vége lehet a globális gazdaságot veszélyeztető energiasokknak. Az első jelek azonban nem biztatók, és szállítmányozási szakértők szerint egyhamar nem is normalizálódik majd a helyzet a kritikus fontosságú vízi úton.

Hormuzi-szoros
Volt hajó, amelyik átjutott, de ismét zárva a Hormuzi-szoros / Fotó: Anadolu via AFP

A tűzszünetet Donald Trump alig két órával az ultimátumának lejárta előtt jelentette be, a támadások azonban ennek ellenére folytatódtak a régióbeli energetikai létesítmények ellen, és Irán a Libanon elleni izraeli csapások miatt ismét lezárta a Hormuzi-szorost.

Az Iszlám Forradalmi Gárda figyelmeztetett a szorosban telepített aknákra is, ezért a hajókat az Irán déli partjaitól nem messze fekvő Larak-sziget felé terelte, ahol egyes beszámolók szerint már működik az útdíjrendszer, amelyből Teherán akár évi 60 milliárd dollárt is beszedhet.

Változatlan a Hormuzi-szoros forgalma

Az S&P Global Market Intelligence jelentése szerint egyelőre nincs jele, hogy számottevően emelkedne a hajóforgalom a szoroson keresztül. Több mint 

  • 800 hajó, 
  • köztük több mint 400 megtöltött tanker 

várja az engedélyt az indulásra.

A rádióalapú automatikus azonosítórendszert (AIS) használó hajókövető platform, a MarineTraffic szerint 

nem lehet tudni pontosan, hogy hány hajó haladt már át,

mert sok kikapcsolja a transzponderét, de az biztos, hogy a számuk messze elmarad a háború előtti napi átlagos 135-től.

Vessels pass through Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire
Nem lehet pontosan követni a hajókat, mert több kikapcsolja a transzponderét / Fotó: Anadolu via AFP

„Nem világos, hogy Irán fenntartja-e az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett a tárgyalások ideje alatt, de minden jel arra utal, hogy nem hajlandó feladni azt” – figyelmeztetett a Windward.

A normalizáláshoz először ki kell üríteni a Perzsa-öblöt

Nils Haupt, a világ egyik legnagyobb hajózási vállalata, a Hapag-Lloyd kommunikációs vezetője arra számít, hogy még hetekig nem is normalizálódik majd a helyzet, a kockázatok miatt ezért a cég nem is használja ezt az útvonalat.

„A probléma megoldatlan marad, amíg minden hajó el nem hagyja a Hormuzi-szorost, mert több százezer konténert kell indiai, ománi és pakisztáni kikötőkből a Perzsa-öbölbe szállítani” – mondta a CNBC-nek. 

Hetekbe, ha nem hónapokba telik, mire visszaállíthatjuk a háború kitörése előtti eredeti hajózási menetrendeket

– tette hozzá.

Vessels pass through Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire
Hónapokba telhet, mire normalizálódik a helyzet / Fotó: Anadolu via AFP

A Maersk is arra figyelmeztetett, hogy a tűzszünet önmagában még nem garantál teljes biztonságot, és tisztázni kell minden lehetséges feltételt.

A húszik példája megmutatta, hogy mi várható

Elemzők szerint jó referenciapontot nyújtanak a jemeni húszik korábbi, vörös-tengeri támadásai arra, hogy egy tűzszünet után milyen gyorsan állhat helyre a forgalom – és ez semmi jóval nem kecsegtet.

„A húszikkal tavaly januárban kötöttek tűzszünetet, és a forgalom még mindig nem állt helyre. Elég a támadások veszélye, magukra a támadásokra nincs is szükség” – emlékeztetett Nikos Petrakakos, a Tufton tengeri befektetési alapkezelő ügyvezető igazgatója.

A nagy különbség a Vörös-tenger és a Hormuzi-szoros között, hogy előbbit el lehet kerülni alternatív útvonalon

– utóbbit azonban csak igen korlátozottan, két olajvezetékkel. Ennek azonban pozitív hatása is lehet Panagiotis Krontiras, a Kpler tartályhajó-fuvarozási elemzője szerint, mert „így a piaci dinamika valószínűleg elősegíti a Hormuzi-szoros forgalmának gyorsabb helyreállását”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
