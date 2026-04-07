Szupermasszív gazdasági fekete lyuk szippantja be a világot

Súlyosabb válság jöhet, mint az 1973-as, 1979-es és 2002-es válságok együttvéve. A Hormuzi-szoros lezárását követő első gazdasági jelekre már felhívták a figyelmet magyar és nemzetközi szakemberek is, de hamarosan a lakosság is megtapasztalja, hogy mit jelent ellátási válságba zuhanni.
Csókási Annamária
2026.04.07, 10:41
Frissítve: 2026.04.07, 10:48

A Hormuzi-szoros blokádja által kiváltott olaj- és gázválság „súlyosabb, mint az 1973-as, 1979-es és 2002-es válságok együttvéve” – nyilatkozta Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.

A Hormuzi-szoros lezárása soha nem látott ellátási zavart okozhat / Fotó: Shutterstock

Fatih Birol a Le Figaro című újságnak azt nyilatkozta: „A világ még soha nem tapasztalt ilyen mértékű energiaellátási zavart.” Elmondta, hogy az európai országok, valamint Japán, Ausztrália és más országok is meg fogják érezni a hatást, de a legnagyobb kockázatnak a fejlődő országok vannak kitéve, amelyeknek az emelkedő olaj- és gázárakkal, a magasabb élelmiszerárakkal, valamint 

az infláció általános felgyorsulásával kell szembenézniük.

Az IEA tagországai a múlt hónapban megállapodtak abban, hogy stratégiai tartalékaik egy részét felszabadítják. Birol szerint ennek egy részét már felszabadították, és a folyamat továbbra is zajlik.

Baljós olajkereskedelmi előrejelzések a Hormuzi-szorosból

Izrael és az Egyesült Államok támadásaira reagálva Irán szinte teljesen lezárta a Hormuzi-szoros forgalmát, amelyen keresztül a világ olaj- és gáztermelésének körülbelül 20 százaléka áramlik. „A közel-keleti háború a globális olajpiac történetének legnagyobb kínálati zavarát idézi elő” – írta havi jelentésében csütörtökön az IEA.  

A hetvenes évek nehézségei kacsintanak ránk újra

Nem nehéz párhuzamokat találni a hetvenes évek és napjaink olajválságai között, hiszen akárcsak akkor, most is pár éven belül érkezik a második kínálati sokk. Bár azt nem tudni, hogy az iráni háború meddig húzódik el, és mikortól válik újra hajózhatóvá a Hormuzi-szoros, arról érdemes megemlékezni, hogy akkor milyen módon vészelte át a világ a válságot, mert az előre jelezheti azt is, hogy most mi fog történni.

Az 1974-es mélypont után 1976-ra már ismét a válság előtti szinten volt az olajfogyasztás, gyakorlatilag minden visszaállt a megszokott kerékvágásba. Ebben az időszakban a teljes globális energiakínálat sem csökkent az Energy Institute adatai szerint.

Az iráni forradalmat követő olajsokk már jóval nagyobb kiterjedésű volt, az olajfogyasztás 1983-ig folyamatosan csökkent, és csak 1988-ra érte el az 1979-es szintet. 

A Goldman Sachs is vészjelzést adott le

A Goldman Sachs nem véletlen nyilatkozta, hogy a 2008-as történelmi, 147 dolláros hordónkénti kőolajárat is meghaladhatjuk, ha rövid időn belül nem indul el a forgalom a Hormuzi-szoroson keresztül. Már a Bloomberg mutatott rá cikkében arra, hogy az olajárak azután ugrottak meg, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, aminek következtében leállt a tartályhajók az áthaladása a kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson. Az IEA becslése szerint a szoroson áthaladó forgalom – ahol tavaly 20 millió hordó nyersolaj és olajtermék haladt át – több mint 90 százalékkal esett vissza. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
